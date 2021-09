Hace unos días, Kim Gordon, a quién la mayoría ubica por ser la bajista, guitarrista y vocal de Sonic Youth, presentó el libro titulado This Woman’s Work: Essays On Music, y aunque no es un trabajo de ella como lo fue No Icon del año pasado, sí colaboró en la edición y curación para el contenido del mismo.

Lo que encontraremos en las páginas de This Woman’s Work: Essay On Music son una serie de testigos, entrevistas e historias de 18 mujeres que han hecho eco en el papel que ellas tienen en la industria musical, desde canciones, discos, arte y toda el trabajo que conlleva pertenecer a una banda o simplemente estar dentro de la música.

“Esta es una colección de ensayos de 18 escritoras que escriben sobre experiencias exclusivamente femeninas en la música. Las cosas cambian; los planetas cambian; ahora hay más aceptación, a la inversa, en un mundo que actualmente está experimentando revueltas en el feminismo, la igualdad y la política. Necesitamos recordar las historias del pasado, las mujeres que rompieron techos y patearon puertas, mientras nos inclinamos hacia un futuro de nuevos nombres, nuevos movimientos y nuevas formas de pensar sobre el vasto espectro de mujeres en la música.”

Entre las mujeres que podremos leer en el libro, destacan las aportaciones de Liz y Jenn Pelly, quienes han colaborado en el portal Pitchfork. También hay revelaciones de Maggie Nelson, Anne Enright, Juliana Huxtable, Ottessa Moshfegh, Margo Jefferson y Fatima Bhutto, quienes han tenido un papel muy relevante en la música, vista desde la crítica, la historia y la construcción en escrito.

This Woman’s Work: Essay On Music contó con la curaduría de Kim Gordon gracias a que la pandemia por coronavirus se atravesó y debió posponer la gira promocional de su álbum más reciente No Home Record, y decidió participar debido a que en muchas ocasiones le han preguntado ¿cómo es ser una chica en una banda?. “Me hizo sentir perturbada, un bicho raro o que todos somos iguales. Una vez le pregunté a mi novio cómo era tener un pene. Para mí son preguntas equivalentes”.

“Con suerte, este libro comienza a desentrañar el mito de que si eres una mujer músico eres una persona fácilmente digerible”.

Aunque todavía faltan mucho para tener en físico This Woman’s Work: Essay On Music, ya puedes pedir en preventa tu copia que realizará la imprenta White Rabbit. Algunas ediciones traeran la firma de Kim y de Sinéad Gleeson, quien también colaboró en la edición final del libro.

Kim Gordon ha incursionado en la escritura, su más reciente libro se titula No Icon, aunque el clásico de la cantante es Girl In a Band.