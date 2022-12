Kinezis, deporte y entretenimiento para toda la familia

No a todo mundo le gusta el ejercicio, pero siempre se ha dicho que para practicarlo, debe ser divertido, y Kinezis ha conjuntado perfectamente ese aforismo. Antes que nada, este sitio es un wellentertainment, o un centro de bienestar combinado con entretenimiento, surgido de la mente de los creadores de Kidzania.

Kinezis es un lugar único en el mundo, donde el ejercicio y la salud se conjuntan con el entretenimiento para brindar una experiencia inolvidable y divertida, ofreciendo actividades iteractivas, novedosas e incluso, disruptivas.

Con cuatro pisos enteros, más de 40 actividades extremas y 16 disciplinas, este wellentertainment te presentará desde la entrada diversas estructuras metálicas, las cuáles son parte esencial del lugar. Podrás realizar box, escalada, running, ciclismo, entrenamiento con aparatos, yoga, baile y hasta tu momento de spa para relajar el cuerpo una vez culminado los ejercicios. Incluso hay chequeos médicos y espacios de meditación y sanación.

Todo lo anterior estará dividido en tres zonas que irán abriendo con el paso del tiempo, pues al momento sólo se encuentra habilitada la llamada Kinezis Fun, la cual es la que más llama la atención, pues como lo hemos venido escribiendo, combina entretenimiento con actividades extremas para pasar un día lleno de aventura.

Aquí tu decides la intensidad y aparato a utilizar, por ejemplo, puedes elegir entre hacer bicicleta sobre un cable de 80 metros de largo y suspendido a 11.5 metros de altura, realizar caída libre por tubos, ascender por redes, telarañas, o pasar por los obstáculos aéreos para probar tu resistencia y fuerza. También podrás hacer running o remar frente a grandes pantallas que te pondrán escenarios inmersivos.

Pero si lo tuyo es brincar, puedes subir a los trampolines, echarte unos clavados en la alberca de pelotas o escalar montañas inflables. O bien, puedes escalar los muros de 17 metros de altura en alguna de sus diferentes modalidades.

Cabe mencionar que en Kinezis se te brindará una pulsera o brazalete que medirá tu ritmo cadiaco, cuántas calorías has quemado y las actividades que elegiste para que no olvides nada; al final, te dará a grandes rasgos el cómo se encuentra tu condición física.

Eso sí, de una te avisamos que trates de no cansarte demasiado, ya que si necesitas tomar agua, te verás en la necesidad de darle una pedaleada para que consigas el vital líquido. Por cierto, puedes acudir en compañía de tus lomitos o michis, o incluso llevar tu lap top por si necesitas trabajar, ya que Kinezis cuenta con guardería de mascotas, coworking y cuidadores para infancias, por si llevas a un menor de edad y ya se aburrió o simplemente no quiere verte sudar.

Kinezis abre sus puertas este día, al menos la zona Fun, y se encuentra en el centro comercial Mundo E. Los precios varían de acuerdo a lo que requieras, pero el pase está en $499 y puedes acudir en dos turnos: vespertino de lunes a viernes de 10 am a 6 pm, sábado y domingo de 11 am a 7 pm, o el nocturno, que solamente es los días viernes 7 a 11 pm y sábados de 8pm a 12 am.

Tambien puedes adquirir tu membresía o comprar por clases, te recomendamos visitar su página web oficial para que cheques todas las características, precios y modalidades que tienen para ti.

El área de Kineziz Fitness abrirá sus puertas el próximo 2 de enero del 2023. Este será, un gimnasio con equipo de última generación y entrenadores altamente preparados y certificados para realizar cualquiera de sus 17 actividades.

Por su parte, la zona llamada Kinezis Health dedicada a la salud y bienestar, estará lista a partir del 1 de abril del próximo año.