LA DISCOGRÁFICA DE KING CRIMSON YA ESTÁ EN STREAMING

Toda la discografía de King Crimson estará disponible en todas las plataformas de streaming

King Crimson se mantuvo alejados de las plataformas de Streaming durante años, siendo uno de los pioneros del rock progresivo resultaba difícil que su discografía no estuviera dentro de las principales librerías musicales.

David Singleton, Manager de la banda confirmó que todos los discos llegarán a las plataformas, primero se subieron a Apple Music, pero ahora todos estos 13 discos estarán disponibles en Spotify.

El material discográfico que encontraremos son: In the Court of the crimson King (1969), In the wake of poseidon (1970), Lizand (1970), Islands (1971), Larks tongues in aspic (1973), Starless and bible black (1974), Red (1974), Discipline (1981), Beat (1982), Three of a perfect pair (1984), Thrak (1995), The construktion of light (2000) y The power to believe (2003).

“La razón para demorarnos en llegar a las plataformas es que, aparentemente a diferencia del resto de la industria que nos ha dicho que el formato físico está muerto, hemos tenido buenas ventas los últimos 10 años. Pero ese argumento fue valido solo por un tiempo. Ya no”, explicó el manager de la banda.

Con motivo de su 50 aniversario, la agrupación inglesa lo celebrara con una gira en 50 puntos del planeta. Serán 50 fechas que coincidirán con nuevas re-ediciones de su material discografía, contará con un documental, mercancía conmemorativa y una nueva edición de la biografía escrita por Sid Smith.

La agrupación inglesa lanzará una edición limitada de su clásico debut de 1969, In the court of the Crimson King, este incluye una versión de los ensayos, grabación de presentaciones en vivo y un libro con ensayos sobre el disco y fotografías inéditas. Los discos Beat y Three of a perfect Jair contarán con una edición similar.

Aunque han pasado muchas cosas han continuado en crecimiento, se nota su estilo de vida y supervivencia, la banda planteó la idea más cercana que tenemos del progresive rock, «música que no atiende nada, que se aleja de lo comercial, que guarda cierto humor negro en su concepto.

TE PUEDE INTERESAR

REBEL CATS PRESENTA ALBÚM “PURO CAÑONAZO” TRIBUTO AL ROCK DE LOS 90’S

GAMBEAT: ¿POR QUÉ DARNOS FRONTERAS? LA MÚSICA ES LIBRE

ASISTE A LA V FERIA DE LA MÚSICA INDEPENDIENTE

ROCKETMAN: DONDE HAY OSCURIDAD ESTÁ ELTON JOHN

UN PASEO VERTIGINOSO POR DREAM THEATER INC.