EL SONIDO DE KING CRIMSON SE ACERCA A MÉXICO

Esta semana llegará a México el sonido de una de las bandas de rock progresivo más famosas del mundo, King Crimson, quienes se encuentran festejando sus 50 años de trayectoria.

El 13 de enero de este año la agrupación festejó su 50 aniversario , los músicos empezaron ensayando en el Fullham Palace Road Café, se les reconoce por ser uno de los pioneros del género rock progesivo, pues en su época comenzaron a insertar distintas técnicas acústicas.

En un principio la banda estuvo conformada por solo tres miembros, quienes no tuvieron un camino fácil para poder continuar con su trayectoria musical, la crítica los atacaba y los músicos no los tomaban en serio.

Posteriormente añadieron a otros miembros que complementarían su sonido y en 1969 saldría a la luz el álbum In the Court of the King Crimson, que les abriría las puertas para comenzar a crear nuevos sonidos y proponer una acústica que cambiaría el rumbo del rock.

La banda se presentará en el Teatro Metropolitán el 23, 24 y 29 de agosto y el 27 de agosto en el Teatro Diana en Guadalajara.

En sus conciertos se incluirán 12 de sus 13 álbumes de estudio en un show que tendrá una duración aproximada de 3 horas, donde incluirán varias de sus canciones de su álbum debut In the Court of the King Crimson.

Además interpretarán diversas piezas que nunca han tocado en vivo e incorporarán nuevos arreglos a otras melodías clásicas; además tocarán nuevas canciones y nuevos instrumentos y composiciones de los bateristas Pat Mastelotto, Gavin Harrison y Jeremy Stacy.

La gira incluye a los 8 músicos que actualmente son miembros de la banda (han pasado diferentes músicos a lo largo de toda su historia) ellos son Robert Flip en la guitarra y teclados, Jakko Jakszyk en la guitarra y la voz, Bill Rieflin en los teclados, Tony Levin en bajos Chapman stick y coros, Mel Collins en los saxofones y flautas, Gavin Harrison en la batería, Jeremy Stacy en la batería y teclados y Pat Mastelotto en la batería.

La agrupación completará su gira de aniversario a lo largo de 3 continentes.

Si todavía no tienes tus boletos, aún puedes adquirir algunos aquí.

