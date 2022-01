KING OF CONVENIENCE REGRESA A MÉXICO TRAS 11 AÑOS DE AUSENCIA

Kings of Convenience, el dúo noruego de folk pop regresará a la Ciudad de México el próximo mes de febrero tras 11 años de no pisar la capital de la república mexicana. Sí, sí, ya sabemos Erlend Øye se presentó en el 2021 con The Whitest Boy Alive en el Pa’l Norte e incluso en el Corona Capital, sin embargo, faltaba que volviera con su compañero Eirik Glambek Bøe.

Primero que nada, Kings of Convenience anunciaron una fecha en Guadalajara, luego supimos que estarán entre los artistas que tendrán participación en el Bahidorá 2022, y ahora, se confirma que por fin el dúo dará un show al aire libre en el Teatro Ángela Peralta para todos sus fans de la CDMX.

La fecha para ver a Erlend y Eirik tocar en el recinto de Polanco es el próximo 24 de febrero, ahí tocarán los grandes clásicos que les han dado fama mundial como “I’d Rather Dance With You” o “Misread”, pero también para presentar su más reciente álbum musical, titulado Peace or Love, de la cual se destaca el tema “Rocky Trail”.

Por si fuera poco, los encargados de abrir la noche será Vacación, el proyecto entre Caloncho y El David Aguilar, por lo que seguramente tendremos un espectáculo bastante íntimo e inigualable.

Los boletos para ver a Kings of Convenience en la CDMX ya están a la venta a través de Boletia y estamos seguros que se acabarán en un santiamén, ya que en sus anteriores presentaciones en el país, tuvieron shows sold out, así que corre a comprar tus entradas que van desde los $799 hasta los $1099.

Cabe destacar que puedes adquirir hasta 10 boletos, según la propia página de Boletia, para acudir al concierto en el recinto ubicado la calle Aristóteles s/n, en la IV sección de Polanco, muy cerca del Auditorio Nacional.