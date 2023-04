Kinky inaugura su «Fierro Tour 2023» en House Of Vans

Kinky inaugura su «Fierro Tour» con un concierto gratis en House Of Vans

Después de una actuación espectacular en él Vive Latino 2023, Kinky llega con toda su sensualidad a «House of Vans» el 21 de abril para volvernos locos con su «Fierro tour». Y más locos nos pondremos los fans de la banda, pues esta primera fecha será gratis PREVIO REGISTRO en la pagina oficial de House Of Vans, el cual será a partir del día 18 de abril. Ojo porque son entradas limitadas y seguramente será un show que no querrás perderte.

House of Vans abrió sus puertas para ser un lugar donde se le pudiera dar difusión a los 4 pilares de Vans: música, arte, cultura urbana y deportes con actividades culturales, en ocasiones, para todo público. Promete (como siempre) darnos un espectáculo de primera cediéndole una vez más el espacio a la banda regiomontana.

Con este concierto dará inicio su “Fierro Tour”, el cual promete presentaciones tanto en Cdmx como en EUA, Sonora y Chihuahua a lo largo de 11 fechas durante los meses de abril y mayo.

La banda regiomontana recientemente estrenó el video de la canción “Nada nos tumbará”, y sigue cosechando éxitos tanto en con el público latinoamericano como el extranjero, pues, además del “Fierro Tour”, se estarán presentando en el festival “Somos Cumbia” el día 28 de mayo del 2023 en Santa Rosa, California.

Kinky es para bailar, para perder la cabeza, para sonrojar al público, para deleitar a la memoria y sobre todo para entregarse, canción tras canción, a ese trance que nos provoca su techno- rock- funk desde que toman el micrófono y suena la primera nota.

Avanzada regia: el movimiento al que le debemos tanto

Recordemos que kinky, así como otras exitosas agrupaciones son parte de la avanzada regia, movimiento oriundo de Monterrey desde 1995 que destacó por su variedad de musical y por ser la primera generación de bandas alternativas de provincia que han cosechado éxitos a nivel internacional.

En este movimiento vimos surgir bandas como Plastilina Mosh, Control Machete, Zurdok, El gran silencio, etc. las cuales tuvieron que ganarse un lugar dentro del movimiento musical nacional a través de tocadas clandestinas, pequeños bares y haciéndose de una fama que hasta el día de hoy es capaz de llenar recintos sin importar la ciudad, e incluso el país.