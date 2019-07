ESTO TE ESPERA DE LA UNIÓN DEL KNOTFEST Y EL FORCE FEST EN MÉXICO

Este año llega a México la unión de dos festivales que buscaron crear una alianza para ofrecer un evento de mejor calidad y ofrecer un épico fin de semana con distintas bandas importantes del género, el Knotfest y el Force Fest.

El Knotfest Meets Force Fest buscará ofrecerle a los fanáticos del metal una experiencia única con lo mejor de cada uno de estos festivales, y ya están confirmadas algunas bandas.

El Knotfest se realizará el sábado 30 de noviembre y lo encabezará Slipknot, quien se presentará en la Ciudad de México por primera vez. Anteriormente la banda se había presentado en nuestro país, pero nunca lo había hecho en la capital, su presentación fue confirmada a través de sus redes sociales.

Es importante destacar que Slipknot llegará promocionando su nuevo material discográfico que se lanzará el 9 de agosto titulado We Are Not Your Kind.

Algunas de las bandas confirmadas para el sábado 30 son Evanescence, Behemoth, Carcass, Suicidal Tendencies, Tanus, entre otras.

Para el domingo 1º de diciembre el Force Fest presentará como estelar a Rob Zombie, a quien se espera con gran entusiasmo luego de que el año pasado cancelara su participación en el mismo festival debido a problemas ajenos.

Las otras bandas confirmadas para este día son Accept, Saxon, Testament, Exodus, Next y algunas más.

La cita será el sábado 30 de noviembre y el domingo 1º de diciembre en el Parque Deportivo Oceanía ubicado al nororiente de la Ciudad, este parque será rehabilitado por la productora de eventos musicales Live Talent.

Si quieres adquirir tus boletos te dejamos un enlace de la página oficial.

