Knotfest México 2025: Las polémicas y escándalos detrás del festival

El anuncio de una nueva edición del Knotfest 2025 en México para el 6 de diciembre en la Explanada del Estadio Azteca ha encendido las alarmas entre el público. Pues si bien muchos siguen emocionándose con estos eventos, existe también quienes cuestionan la viabilidad y seguridad del evento. La desconfianza surge a raíz de la participación de empresas vinculadas a la polémica promotora Live Talent. La cual es señalada por múltiples fraudes y eventos fallidos en el pasado. Según el cartel oficial, las empresas detrás de esta edición del Knotfest son Music Vibe, Basic Music y 5B.

Estas compañías han sido asociadas a dicha promotora que cuenta con un historial de denuncias por conciertos malogrados. Incluyendo el tristemente el Knotfest Meets Force Fest de 2019, donde la frustración de los fans derivó en la quema de la batería de Evanescence. La incertidumbre permanece tras la cancelación del México Metal Fest en octubre de 2024. Otro festival que generó dudas sobre la capacidad de las promotoras en cuestión para llevar a cabo eventos de gran magnitud.

Knotfest México: Un historial de irregularidades y denuncias

Otro factor que alimenta la desconfianza es la elección de la boletera. La venta de entradas para el Knotfest 2025 se realiza a través de FunTicket. Una empresa que, según una investigación de Aristegui Noticias, estaría registrada bajo la razón social La Florida, Equipos Y Suplementos, S.A. de C.V. Esta última acumula 1,194 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Hasta septiembre pasado de 2024. Las denuncias más frecuentes incluyen «negativa a la devolución de depósito, al cambio o a la entrega del producto o servicio y corregir errores de cobro«. Además de que habrían implementado un método de fraudes. Que supuestamente abarca desde la sobreventa y reventa de boletos, supuestamente orquestada por su CEO, José Luis Alva Briceño. Incluso se habla de una posible evasión fiscal.

Es importante destacar que Live Talent y las empresas relacionadas enfrentan un cúmulo de denuncias por fraudes, deudas millonarias, reembolsos no realizados, cobros indebidos, publicidad engañosa y desorganización. No solo los asistentes han sido afectados, sino que artistas y bandas también han reportado malos tratos, incumplimiento de contrato y falta de pago por parte de estas promotoras. Cabe destacar que MusicVibe y Bitz Basic Music han estado involucradas en la organización de otros conciertos grandes con artistas en el último año, como Slipknot, Baby Metal, Tool, Bring Me The Horizon, Dream Theater, Kendrick Lamar y Amon Amarth.

La Explanada del Estadio Azteca: Un recinto en entredicho

Finalmente, la elección de la Explanada del Estadio Azteca como sede del Knotfest también genera preocupación entre los internautas. Este recinto presenta desafíos significativos para eventos musicales de gran escala, especialmente en cuanto a la calidad del sonido y los visuales, que requieren una estructura y organización impecables. Además, el tipo de gradas y áreas que se instalarán en el estacionamiento levanta interrogantes sobre la seguridad del público, considerando que los precios de las entradas oscilan entre los 2 mil 300 y 12 mil pesos.

Con un historial tan problemático y la creciente ola de dudas, la comunidad de fans se pregunta si el Knotfest 2025 realmente se llevará a cabo sin contratiempos o si, una vez más, el «festival de Slipknot» terminará en polémica. Hasta el momento el festival Knotfest 2025 ha anunciado a bandas como: Marilyn Manson, Falling In Reverse, Slaughter to Prevail, Shinedown, While She Sleeps, Fit for an Autopsy y Hanabie.

Qué pasó en el Knotfest México 2029

La última edición, celebrada el 30 de noviembre de 2019 en el Deportivo Oceanía de la Ciudad de México, estuvo marcada por incidentes violentos, falta de seguridad y la cancelación de presentaciones de bandas como Evanescence y Slipknot. Derivadas principalmente por problemas de seguridad y la ruptura de una barricada que separaba la zona general de la VIP. Además de que gente que pasaba por los alrededores del recinto se aglomeró en un puente vehicular para presenciar desde afuera los shows. Esto provocó disturbios e incluso un incendio en el escenario, pues por la falta de información, los fans enfurecieron. Además de diversos reportes de robos dentro de las instalaciones del deportivo.