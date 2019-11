ANALIZANDO LA REALIDAD: KYBER CAVES EN “IF ITS REAL”

Cuando un proyecto es orgánico, suena bien. Es natural. Kyber Caves no tiene nada que forzar, las cosas fluyen y no tiene nada que esconder. Así suena “If Its Real”, su más reciente lanzamiento. Una joya chillwave mexa que suena bien.

Fabrizio aka, Kyber Caves es uno de esos niños genios de la música que hace todo de manera electrónica. Así, él mismo compuso, produjo y mezcló “If Its Real”, una pieza bien bailable que habla de la incertidumbre de cuando no sabes si algo realmente está sucediendo o no.

Kyber Caves no habla específicamente de algún tipo de alucinógeno o emoción pero sí de una situación en la que nos hemos encontrado todxs. La canción viene acompañada de un lyric video realizado por Samuel Jangorena.

“If It’s Real” forma parte de City Lights, el próximo EP de este cuate de Yucatán. Un álbum que, seguramente, va a estar cargado de energía sci-fi de los 80.

Explora un poco más las dimensiones de Kyber Caves, dale play a su lyric video y pachequeate un rato, o no. Esto definitivamente es disfrutable.

Síguelo en sus redes sociales:

Facebook

Instagram

TE PUEDE INETERSAR

MIRA ESTOS 5 DOCUMENTALES SOBRE MÚSICA

LLENO DE HIENAS, LA NUEVA PRODUCCIÓN MUSICAL DE SATÓN

LIAM GALLAGHER LANZA VIDEO MUSICAL Y REFLEXIONA SOBRE LA SEPARACIÓN DE OASIS

PERIODISMO MUSICAL: TAN LEJOS DE LA REFLEXIÓN Y TAN CERCA DEL NEPOTISMO

EX BAJISTA DE LED ZEPPELIN, JOHN PAUL JONES, PRESENTA NUEVO PROYECTO MUSICAL