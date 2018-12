20 CANCIONES QUE SEGÚN LIAM GALLAGHER CAMBIARÁN TU VIDA

Después de revelar el viernes pasado que había estado trabajando junto a un “ejército de escritores” durante una semana en Los Ángeles, asegurar que todavía tiene talento y que algunas de las canciones resultantes de dichas sesiones podrán escucharse durante su show del 13 en la Union Chapel de Londres, Liam Gallagher anticipó nueva música.

A más de un año del lanzamiento de As You Were, su disco debut como solista, el ex Oasis y Beady Eye utilizó Twitter para notificar a sus seguidores que ya tiene listas 20 canciones que “cambiarán sus vidas” y “las harán mejores”.

A su vez, el hermano menor de Noel también anticipó que en su concierto del jueves próximo incluirá el éxito de Oasis “Cast No Shadow” en su lista de temas, algo que hasta el momento no había ocurrido en los setlist solistas del oriundo de Manchester.

“Voy a cantar Cast No Shadow este jueves. Consigan sus putos tickets, chicos. Valen 40 libras”, redactó Liam, quien también alentó a sus fans a “escuchar a Richard Ashcroft“, ya que el ex líder de The Verve inspiró la letra de la canción lanzada en octubre de 1995 como parte del segundo disco de Oasis, (What’s the Story) Morning Glory?.