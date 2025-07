La alianza musical que Massive Attack y Kneecap impulsan contra la censura por Palestina

En un gesto de solidaridad sin precedentes, la icónica banda Massive Attack y Kneecap junto a figuras influyentes como Brian Eno y Fontaines D.C. Anunciaron un sindicato para apoyar a artistas que están siendo blanco de «campañas agresivas » por parte de grupos pro-Israel. Esto debido a sus comentarios sobre la ofensiva militar de Israel en Gaza. Esta alianza busca ser un escudo para la libertad de expresión, especialmente para aquellos artistas emergentes. Ya que son más vulnerables a la intimidación y la cancelación profesional.

Plataforma para proteger a artistas que apoyan a Gaza

La iniciativa surge como respuesta a un patrón creciente de censura y acoso. A través de un comunicado en Instagram, destacaron que el objetivo principal es proteger a sus colegas de ser «amenazados al silencio o a la cancelación de su carrera». Por organizaciones como UK Lawyers for Israel (UKLFI), la cual ha estado activamente involucrada en reportar y presionar a artistas. Lo que ha resultado en la cancelación de presentaciones y, en algunos casos, incluso en investigaciones policiales.

Un ejemplo es el caso de la banda Bob Vylan, reportada por UKLFI a la policía. Por corear «muerte a las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel]» durante su actuación en Glastonbury. A raíz de esta denuncia, la banda vio varias de sus presentaciones canceladas después de que UKLFI enviara cartas a los organizadores. Igualmente, Mo Chara de Kneecap fue acusado de un delito de terrorismo por supuestamente exhibir una bandera en apoyo a Hezbolá en un concierto. También tras ser denunciado por UKLFI, lo que llevó a la cancelación de sus propios conciertos.

Más allá de los casos públicos, se cree que UKLFI también contacta a otros músicos, individuos y organizaciones vinculadas a ellos, para ejercer presión en privado. La alianza de artistas declara que «las escenas en Gaza han superado toda descripción». Y como artistas, han elegido usar sus plataformas públicas para denunciar el genocidio y el papel del gobierno del Reino Unido en facilitarlo.

Massive Attack y músicos pro-Palestina unen fuerzas contra la censura y represión

«Somos conscientes de la magnitud de las campañas agresivas y vejatorias operadas por UKLFI. Y de múltiples incidentes individuales de intimidación dentro de la industria musical. Diseñados únicamente para censurar y silenciar a los artistas para que no expresen lo que sienten y piensan». Se lee en el comunicado compartido por Brian Eno y otros. Tras haber resistido ellos mismos estas campañas de censura, la alianza se compromete a no permanecer inactiva mientras otros artistas son silenciados.

Massive Attack enfatizó en un encuentro con The Guardian que esta acción colectiva «se trata realmente de ofrecer algún tipo de solidaridad a aquellos artistas que viven día tras día un genocidio en pantalla. Pero que les preocupa usar sus plataformas para expresar su horror por ello. Debido al nivel de censura dentro de su industria o de organismos legales externos altamente organizados. Que los aterrorizan a ellos y a sus equipos de gestión con acciones legales agresivas». La intención, según la banda, es «clara y obvia: silenciarlos».

La respuesta Israelí a Massive Attack

La publicación en Instagram también destaca un nuevo documental sobre UKLFI proyectado por Led by Donkeys, que arroja luz sobre las tácticas de la organización. Por su parte, un portavoz de UKLFI respondió que un reciente concierto de Massive Attack generó quejas de miembros de la audiencia judíos e israelíes. Por comparar las acciones de Israel con el Holocausto y mostrar imágenes del ex líder de Hamás, Yahya Sinwar. «Creemos en la libertad de expresión y la expresión artística. Sin embargo, sentimos que esta actuación cruzó una línea. E hizo que los miembros de la audiencia se sintieran profundamente traumatizados», añadieron, solicitando que no se repitan estas acciones en futuras presentaciones.

La nueva alianza convoca a otros artistas a unirse en una postura colectiva para exigir un alto el fuego inmediato y permanente. Acceso sin restricciones para las agencias de ayuda en Gaza, y el cese de la venta de armas y licencias del Reino Unido a Israel.