La Cineteca Nacional denuncia a activista trans por daño en propiedad ajena

El conflicto entre la Cineteca Nacional y la activista trans Laura Glover ha escalado a una denuncia penal, exponiendo las complejidades de la discriminación y la lucha por la reparación del daño. La Cineteca Nacional ha denunciado a Glover por el delito de daño a la propiedad, exigiendo el pago de $200,000 MXN tras una protesta ocurrida en enero de 2025. Este acto, que la activista califica de «desproporcional», es la culminación de un conflicto que se originó hace más de dos años, cuando Glover fue violentamente expulsada de un baño de mujeres en el mismo recinto.

Para la activista trans Laura Glover, esta denuncia no es solo un litigio legal; es un nuevo capítulo en su historia de discriminación. La activista lamenta que las autoridades del recinto optaran por la vía penal en lugar de buscar una solución al problema de origen: la violencia y la falta de reparación por la agresión que sufrió. En su perspectiva, la denuncia es un abuso de poder del Estado, que utiliza su «aparato punitivo» para amedrentarla a ella y al «Clan Mariposas Negras«, un tianguis de mujeres trans comerciantes que se instaló en la Cineteca como forma de protesta.

El tianguis es una respuesta al incidente de 2023 y a la subsiguiente falta de acción por parte de las autoridades. Las integrantes, en su mayoría personas desempleadas, ex trabajadoras sexuales o personas racializadas y de la tercera edad, han encontrado en el tianguis una forma de subsistencia económica y un espacio de resistencia. La abogada de la activista trans Laura Glover, Jessica Marjane, coordinadora de la Red de Juventudes Trans México, considera que la denuncia penal es una forma de criminalizar la pobreza, la identidad de género y la defensa de los derechos humanos. Además, señala que la denuncia ignora por completo el origen de la protesta.

La lucha de la activista trans Laura Glover es emblemática de los desafíos que enfrenta la población trans en México. La activista ha señalado que, a pesar de las mesas de trabajo con el gobierno, no ha recibido una reparación del daño y, por el contrario, se siente «sobajada una y otra vez». Su petición es clara: no busca solo una indemnización, sino acciones de no repetición que garanticen la seguridad y la presencia de personas trans en las instituciones culturales. Para ella, la solución al odio y la discriminación radica en la convivencia y en la visibilidad de la comunidad trans en espacios que históricamente les han sido negados.

La abogada de Glover, Jessica Marjane, también ha sido víctima de discriminación similar. En 2015, fue expulsada de un baño de mujeres en una situación que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual le dio la razón y ordenó una indemnización por daño moral. Marjane ve este caso como un precedente legal para la situación de Glover, y espera que las autoridades desistan de la denuncia y busquen una solución que atienda el origen del problema. Sin embargo, la activista trans Laura Glover se mantiene firme en su postura de resistencia, incluso si ello significa convertirse en una «presa política» por sus convicciones. La próxima reunión con las autoridades definirá si este caso se convierte en un precedente legal para los derechos trans o si, por el contrario, la criminalización de la protesta gana terreno.