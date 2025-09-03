Generic selectors
Estilo de Vida

La colaboración de Adidas Originals y Brain Dead que rinde homenaje a la lucha libre

2
sep2025

Adidas Originals y la marca de moda Brain Dead se unen en una colección que celebra la vibrante estética y la rica iconografía de la lucha libre. Rindiendo un tributo único a la cultura mexicana del deporte. Esta colaboración, bautizada como Japan Flames, fusiona el calzado deportivo clásico de Adidas. Con el distintivo enfoque artístico de Brain Dead, conocido por su profunda conexión con la cultura alternativa.

La colaboración surge de la pasión de Brain Dead por la lucha libre. Un interés que la marca plasmó en 2022 con el lanzamiento de su propia promoción de lucha libre profesional, Brain Slam Wrestling. Desde entonces, la marca con sede en Los Ángeles ha continuado explorando y rindiendo homenaje a la cultura del cuadrilátero. Ahora, con Adidas, esta admiración se materializa en una serie de siluetas de zapatillas que reinterpretan la icónica franquicia Japan.

Modelos de la colección «Japan Flames»

La colección incluye tres modelos distintivos, que toman como base la silueta Japan de Adidas, conocida por su diseño estilizado y de perfil bajo. Brain Dead ha infundido a estos modelos su toque inconfundible, inspirándose en las llamativas máscaras y atuendos de los luchadores. Los modelos Japan Lo Brain Dead y Japan Hi Brain Dead destacan por sus superposiciones de gamuza con diseño de llamas, que añaden un toque de dinamismo y audacia.

La Japan Lo Brain Dead se presenta en dos combinaciones de colores: una elegante mezcla de marrón con detalles amarillos y toques verdes. Y una versión más sobria en negro con detalles azules y acentos en color crudo. Por su parte, la Japan Hi Brain Dead, con su estilo que evoca las botas de lucha, adopta el mismo tratamiento de llamas en una única combinación de colores de negro con detalles en crudo y verde pino. Ambos modelos cuentan con una parte superior de cuero, cordones con textura peluda y plantillas de marca compartida, demostrando una atención meticulosa a los detalles.

Disponible en cantidades limitadas desde el 28 de agosto. La colección adidas Originals x Brain Dead Japan Flames puede adquirirse a través de la aplicación CONFIRMED, tiendas Adidas seleccionadas, en su página web y minoristas. Esta colaboración no es solo una fusión de marcas, sino una declaración de amor a la lucha libre, un deporte que trasciende fronteras y continúa inspirando a creadores en todo el mundo.

Quién es Brain Dead

Brain Dead es un estudio creativo global que nació en 2015. Es un colectivo de artistas, diseñadores, músicos y cineastas, en lugar de una sola persona o idea. El fundador, Kyle Ng, notó que el mercado de la moda carecía de una marca que representara la cultura de nicho que a él le interesaba. Quería una marca que priorizara la cultura sobre la ropa, por lo que Brain Dead se enfoca en crear campañas, eventos y referencias gráficas que celebran la intersección de varias subculturas, como el arte, la música y el cine.

