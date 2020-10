Damon Albarn, mejor conocido por ser el vocalista de Blur y Gorillaz abrió la posibilidad para una colaboración musical con el polémico cantante de reggaetón, Bad Bunny.

La mecha se encendió entre fans y no fans, cuando Albarn lanzó un comentario inesperado durante una entrevista, para el programa: Perros de la calle, que se transmite por la estación argentina Metro 95.1.

Se le cuestionó al cantante acerca del reggaetón debido a una serie noticias falsa, difundidas hace tiempo; donde afirmaban que Bad Bunny participaría en el proyecto “Gorillaz Song Machine”. Damon desmintió el rumor y agregó los siguientes comentarios.

«Hablé con Bad Bunny, quiero decir, me encantaría trabajar con él. Hablé con él hace un tiempo o era alguien que se parecía mucho a él. Me gustaría colaborar con él, sería genial”.

Fue entonces que las redes sociales ardieron, entrando en el debate eterno si el reggaetón es música o no, si es misógina, o si debe tener un límite bien marcado el rock o si Damon Albarn debería mantenerse apartado de estos «ritmos latinos».

Sin embargo, ese no fue la única respuesta por parte del británico, si no que también especificó cuándo y en donde fue que comenzó a familiarizarse con el rregaetón.

El líder de Gorillaz parece que se toma el tema con mucha calma, ya que incluso bromeó con su idea de volverse artista de reggaetón.

«¿Quién no quiere cantar sobre un ritmo de reguetón? he estado escuchando muchos ritmos del género, la primera vez que los oí fue cuando estuve en México en 1998, hace mucho tiempo. Me parece que fue en Monterrey, tenía algunos cassettes de ritmos más lentos, pero fue hace mucho. Estuve en eso un buen tiempo, pero me di cuenta de que perdí la oportunidad para convertirme en artista de reguetón”.

Damon Albarn