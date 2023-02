La despenalización de las drogas y los países vanguardistas

Mediante un conjunto de acciones en pro de los derechos humanos, enfocadas entre otras cosas en la reducción de daños, España, Portugal, La República Checa, Suiza y Los Países Bajos, son ejemplos de naciones que han invertido tiempo y recursos para la despenalización de las drogas.

Representan la vanguardia en la búsqueda de un consumo personal, acompañado de políticas públicas enfocadas en la mejora de los servicios médicos y psicológicos. Atención que cada usuario y persona adicta necesita y merece.

Desde una aproximación humanista que deja de lado los señalamientos y juicios, estos países vanguardistas son territorios en donde el consumo de drogas está despenalizado.

La confianza de quienes consumen hacia quienes brindan los servicios y viceversa, así como la creación de buenas relaciones sociales, son pilares en el tratamiento de las adicciones. Desde una perspectiva que prioriza la salud como un asunto de interés público, estos países vanguardistas han apostado por la despenalización del consumo de sustancias.

La clave de todo buen viaje radica en lo bueno del conecte social. Apostar por la legalización para un mejor marco legal, por la descriminalización de la comunidad consumidora, y la despenalización del uso de drogas, son pasos obligatorios para todo país que pretenda mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Los casos particulares de El País Vasco y Cataluña

La autodeterminación para regular consumos que podrían rayar en el exceso, caracterizan a estas dos comunidades autónomas españolas. Si bien, España fue el primer país en despenalizar no sólo el consumo de drogas si no los actos previos como el cultivo, la vanguardia en la despenalización la ejemplifican estas dos localidades.

La ambigüedad jurídica en política de drogas en este país, no figura en dichos territorios. El país Vasco y Cataluña son vanguardistas en la despenalización de las drogas, además de ser caldo de cultivo para los llamados clubes sociales de consumo.

Con más de 200 asociaciones civiles a favor del uso de sustancias en lugares regulados y cuidados, el cultivo y consumo no se dan en la clandestinidad.

Portugal y la despenalización de las drogas como tema de salubridad

Desde 2001 este país europeo, a la vanguardia en la despenalización de las drogas, se ha enfocado en mitigar el impacto del consumo de sustancias. Suplir con terapias las condenas carcelarias han fomentado la erradicación de la criminalización, y por ende el encarcelamiento.

Es a través de intermediarios conocidos como «pares» que se logró el acercamiento entre los servidores públicos y las comunidades consumidoras. Conscientes de las situaciones de violencia, pobreza estructural y marginalidad que se vive entre estos grupos de personas adictas, la colaboración mutua propició la disminución de la población carcelaria, casos de enfermedades como el VIH, y por supuesto, el poder del mercado ilegal de estupefacientes.

Países Bajos

Holanda, considerada como el paraíso para usuarios de sustancias en todo el mundo, ha pasado de ser un oasis recreativo a convertirse en uno de los países vanguardistas en la despenalización del consumo de drogas.

Los países bajos vuelan alto al convertirse en uno de los principales exportadores de estupefacientes sintéticos a nivel mundial. Ámsterdam es considerada la capital de las drogas, y el anhelado destino vacacional para quienes disfrutan de las sustancias.

En la nación vanguardista de Holanda, no sólo se ha apostado por la despenalización de las drogas. No se criminaliza el consumo, y por consiguiente, los usuarios no son considerados delincuentes sino pacientes.

República Checa

Desde 2010 el consumo de drogas para uso personal es parcialmente legal en la República Checa. Con campañas permanentes de acompañamiento para consumidores, este país adolece de adicción juvenil a las sustancias.

Es una nación con repuntes en el número de consumidores de drogas por los cambios constantes en sus políticas públicas, pero enfocado en tratar a los usuarios como personas importantes.

A pesar de ser un país con una reputación liberal y tolerante, se encuentra en el camino de afianzar su postura con respecto a la despenalización de las drogas.

Suiza y la despenalización de las drogas

A finales de los años noventa, Suiza adoptó una política de drogas innovadora. Consideraba a la persona como el centro de la discusión y el debate por considerarla lo importante en la dicotomía usuario-sustancia.

Desde hace 25 años, en Suiza aplica una política de cuatro pilares: prevención, terapia, reducción de riesgos y represión. La salud se ha visto beneficiada mientras que la delincuencia ha disminuido.

Las personas adictas pueden acudir a un centro especializado por su dosis diaria. Todavía se encuentra en la discusión de la despenalización total de las drogas. Sin embargo es uno de los países que se encuentran clara y rotundamente en el camino de minimizar los efectos negativos del consumo de estupefacientes.