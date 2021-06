La Era De Acuario es una banda mexicana de Rock Psicodélico, formada en los últimos tiempos con personajes muy bien definidos. Las marcadas influencias de finales de los años 60′ mezcladas con sonidos más modernos y siempre refinados, los hacen frescos y originales. Su álbum homónimo fue lanzado en LP por ‘Necio Records’ el 16 de marzo de 2021, y contiene ocho pistas también disponibles en formato digital.

En lo personal, en cuanto me acerqué a escuchar este trabajo, esperé que fuera lo que resultó ser, no el habitual disco de psicodélia, sino algo sofisticado y con sonidos insólitos, pero respetando las tradiciones. Álbum que desde el principio me sumergió inmediatamente en las resonancias de la banda con una canción: “Om Ganesh”, envolvente y bien desarrollada, ciertamente exitosa.

Destacan las partes vocales que nos acompañan en un viaje lisérgico donde encuentra espacio el agradable entrelazamiento de guitarra y teclados. “Lunar” es más suave y dilatado que el track anterior, donde las partes instrumentales y las inserciones de guitarra son más pesadas, creando así melodías de ensueño con los teclados.

“Agujero Negro” conecta con el anterior en el riff inicial, para posteriormente insertar influencias latinas y dar vida a una interesante sección instrumental de larga duración. La intensidad aumenta con el paso de los minutos, la mezcla de varios estilos es sugestiva y única. “Etéreo” tiene un carácter más de los años 60′ proyectado hasta nuestros días, un ejemplo de esos sonidos tradicionales pero interpretados con un carácter personal y moderno.

La mixtura entre teclado y guitarra es contundente, lo reitero, las voces nos hacen viajar en el tiempo, mientras que el solo instrumental lleva el sonido a otro nivel. “Fotografía” tiene la forma de una canción más suave y lineal que las preliminares, una buena pieza que posee melodías positivas y atractivas. “Bailando en el Mar” vuelve a mostrar una inspiración sesentera, en los ‘Doors’ particularmente, agregando ese toque personal que caracteriza su sonido.

Las melodías son más oscuras e intrincadas a este momento, con un buen solo de guitarra y teclado en la parte instrumental final. “Orgón” se ralentiza en la sesión rítmica, dilatando igualmente las melodías en tonos oscuros y frecuentes cambios de tempo, liderando teclados, mientras los riffs ácidos de guitarra se mezclan perfectamente. “Hippie Hippie Hourra” es un tema alegre que recuerda mucho a la década sesentera, que se cierra rindiendo homenaje a la positividad de los sonidos del pasado.

Una banda que logra interpretar los ecos psicodélicos de finales de los 60′ en clave moderna, siempre dando su propio toque moderno y original a los temas. Un disco recomendado para todos los amantes de la música psicodélica con una visión aún más innovadora, sin dejar de ser fieles a los estilos y costumbres. Texturas bien desarrolladas y magnánimamente ejecutadas, respetando los sonidos clásicos del género, agregando sin embargo una interpretación más coetánea y personal, que nos guía por este largo y sinuoso viaje lisérgico.