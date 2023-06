La inteligencia artificial engloba un mundo de oportunidades, pero también de dudas e incertidumbre sobre lo que depara un futuro totalmente tecnológico. La fotografía y la creación de imágenes mediante IA, son el presente real y tangible. Uno que para muchos representa el fin de la era de hacer foto.

Hacer fotografía conlleva el uso de un dispositivo derivado de la tecnología. Pero también es el resultado de la aplicación de la técnica, de la puesta en práctica del conocimiento teórico. La fotografía y la creación de imágenes mediante IA parecen confrontar los cánones sobre el conocimiento fotográfico. Del uso de equipo como cámara, lentes, flashes, etc. Incluso podría decirse que se diluye la idea, en apariencia sólida, de que la experiencia detrás del objetivo es fundamental.

Aunado a lo anterior, las herramientas de diseño o de post producción, útiles para retocar o ajustar valores de la exposición, son elementos imposibles de regresar al cajón del olvido. Se trata de apps socorridas, necesarias para muchos, priorizadas y hasta ponderadas, en algunos casos, por encima de la creación fotográfica. La fotografía y la creación de imágenes mediante IA hace uso de los datos, información y alcances de aplicaciones como Photoshop.

El plus tecnológico viene bajo el nombre de «Generative Fill» (relleno generativo) que consiste en una característica de la nueva actualización de Photoshop. La adecuación innovadora permite al usuario, sea fotógrafo o no, generar y editar imágenes de manera sencilla y con simples indicaciones. De ahí que la fotografía y la creación de imágenes mediante IA sea un tema en boga, polémico y confrontativo.

Con el «relleno generativo» Adobe Photoshop cambió el paradigma de la edición fotográfica para siempre. En muchos sitios de internet, de varios países del mundo, se calificó a la creación de la herramienta de sentencia de muerte para el arte y quehacer fotográfico. Y es que la creación de imágenes mediante IA resultó algo sumamente útil para el diseño, la arquitectura, el paisajismo, y hasta para la industria de la música.

Entre los ejemplos de los resultados de la aplicación de la herramienta en cuadros o fotografías famosas, podemos encontrar navegando por la red, la portada del bebé nadando para el álbum Nevermind, de Nirvana; la pintura «La noche estrellada«, de Van Gogh, la pintura «El Grito» de Edvard Munch; La Gioconda o Mona Lisa, de Da Vinci; y «La creación de Adán«, de Miguel Ángel.

La creación de imágenes mediante IA transforma los datos previos y las adecuaciones en color, tono, matiz, nitidez, y otros elementos como el tamaño y la proporción, modificando así, de una forma en apariencia artística, la obra original. Se perciben así a la Gioconda, al personaje de El Grito, al bebé de la portada del disco, y a demás elementos sobresalientes de las obras, más pequeños, como si la ampliación les redujera importancia.

Un ambiente capturado sin lente: fotografía y la creación de imágenes mediante IA

Por otra parte, en la búsqueda de innovación tecnológica, con la creación de imágenes mediante IA, el diseñador holandés Bjørn Karmann creó un extraño dispositivo: Paragraphica, una cámara sin lente que mediante sensores y datos de geolocalización, así como condiciones meteorológicas, crea un breve texto que incluye indicaciones para ser posteriormente traducido a una imagen.

La cámara y su creación de imágenes a través de IA, ha sido catalogada como innovadora, poco convencional, y por supuesto como blanco de críticas y polémica porque logra prescindir de un lente para la captura. Paragraphica muestra una descripción de la ubicación, analiza el tiempo, hora y el alrededor del dispositivo. Al pulsar el botón de disparo la información es convertida en una imagen.

Paragraphica, el dispositivo que cuestiona la fotografía convencional y hace realidad la creación de imágenes mediante IA, cuenta con tres diales para ajustar los datos, mismos que conformarán el aspecto de la imagen. Se puede fijar el radio en metros para analizar lo cercano. También permite añadir o eliminar ruido en la imagen, así como determinar qué tan fielmente se quiere que el resultado sea de acuerdo a instrucciones específicas.

La polémica del uso de inteligencia artificial

De Photoshop se dice que la herramienta permite al fotógrafo, o a un creador de imágenes, mejorar y dotar de más elementos a la imagen en sí. La modificación y creación de imágenes mediante IA con el uso del relleno generativo, resulta de manera consensuada un avance.

Sobre Paragraphica, Karmann declaró que no pretende el comercio ni desafiar el campo de la fotografía. Lo cierto es que su cámara sin lente cuestiona, nuevamente, el papel de la inteligencia artificial en la vida, en un momento de gran tensión.

Para él, la cámara ofrece otro panorama de lo que nos rodea, no supeditado únicamente a lo visual, si no a la percepción de lo que como humanos no vemos alrededor. Según él, Paragraphica proporciona una visión más detallada de un momento, es decir, nos muestra otras miradas, pero no humanas hay que aclarar. La fotografía y creación de imágenes mediante IA dota de peso y realidad la mirada de, si bien no otras formas de vida, sí otras formas de inteligencia.