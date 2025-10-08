La guía Bahidorá 2026: fechas, boletos, hospedaje y cortesías

Fechas, sede y por qué Bahidorá es “el festival más luminoso”

¡Amigxs, marquen el calendario! Bahidorá regresa del 13 al 15 de febrero de 2026 a su hogar en Las Estacas, Morelos. Yo lo defino como ese raro punto de equilibrio donde visitas este maravilloso parque natural con el pretexto de experimentar uno de los mejores festivales de México. Donde escuchas buena música mientras te metes al río, comes rico, te topas con instalaciones artísticas y compartes con una comunidad súper abierta. O como me gusta decir: un encuentro donde música, naturaleza y comunidad fluyen en un mismo espacio.

Música, naturaleza y comunidad: el ADN que lo hace distinto

Lo que me enamora es la experiencia inmersiva: el río, la selva, la vibra luminosa, y esa energía colectiva donde la gente va a descubrir música y a cuidarse entre sí. Aquí no “solo vas a ver a X artista”; vas a vivir un viaje sonoro y colectivo.

Historia sonora: artistas legendarios que han pasado por el carnaval

La historia y curación de los artistas que se han presentado en el cranaval importa: los artistas son parte del porqué Bahidorá se ganó reputación de curaduría exquisita. Y aunque aún no sabemos quiénes conformaran el line up del festival este año debes saber que estará conformada por varios que no te querrás perder.

Por Bahidorá han pasado leyendas y nombres clave de la música contemporánea: Erykah Badu, Mac Miller, James Blake, Kali Uchis, Bonobo, Kaytranada, Kamasi Washington, CocoRosie, Masters at Work, Nathy Peluso, entre muchxs otrxs. Ojo: no es un “lineup de modas”; el programa es ecléctico y congruente: mucha electrónica fina (incluida la underground), talento latino emergente y una mezcla global que te mantiene cazando joyitas.

La mejor manera de comprar tus boletos

Si me preguntas por estrategia de compra, yo haría esto:

Preventa Early Bird general — 30 de septiembre de 2025.

Si no entraste a Banamex, no pasa nada: el Early Bird abre al público general y suele volar. Mi consejo: crea tu cuenta y método de pago antes del día clave y ten plan B (tarjeta 2, navegador 2). Venta por fases.

Tradicionalmente hay fases con incrementos. Yo nunca me espero “a ver si baja”; en festivales así no baja.

Dónde comprar: directamente en bahidora.com

Tip personal: ten a la mano INE/Pasaporte, correo activo (revisa spam), y decide hospedaje antes de pagar —muchas veces conviene armar el paquete en una sola sesión.

Cómo comprar paso a paso en bahidora.com

Entra y crea cuenta → valida tu correo.

Elige Boletos (etapa) y Hospedaje (si aplica).

(etapa) y (si aplica). Revisa términos (cambios/reembolsos).

(cambios/reembolsos). Paga (si es Banamex, activa MSI ).

). Guarda QR/confirmación y agrega tu compra al wallet.

y agrega tu compra al wallet. Anota fechas de check-in si compraste camping/glamping.

Hospedaje y camping: ¿Glamping, Hotel Bahidorá o Camps?

Tiendas pre-montadas dentro de Las Estacas con camas reales y amenidades superiores. Para mí, es el “punto dulce” si tienes varios miles de pesos extras para dormir bien y con todas las comodidades sin salir del paraíso. Ventajas: cercanía a escenarios, menos logística, regaderas/baños cómodos. Contras: se agota rápido y cuesta más que un camping normal.

Hotel Bahidorá con shuttle 24/7

Si priorizas descanso profundo y cero ruido nocturno, el Hotel Bahidorá (a ~30 min) con shuttle redondo a todas horas es la ruta. Ideal para quien quiere concierto + sueño premium. Contras: dependes del shuttle y estás fuera del río cuando no estás en el festival.

Camp Zafiro vs Camp Ónix vs Camp A (ubicación, extras y perfiles)

Camp Zafiro (dentro del parque): el camp más cómodo para acampar “en casa”; regaderas amplias , área de alimentos y alberca exclusiva . Perfecto si buscas inmersión + un toque de comodidad.

el camp para acampar “en casa”; , y . Perfecto si buscas inmersión + un toque de comodidad. Camp Ónix (junto al recinto): opción pegada al parque con manantial propio y albercas privadas ; gran relación inmersión/amenidades.

opción con y ; gran relación inmersión/amenidades. Camp A (dentro del parque): la opción más asequible, con amenidades básicas en el corazón de Las Estacas. Ideal para primerizos con presupuesto controlado.

Cómo llegar a Las Estacas desde CDMX (auto, bus, shuttle)

Auto: normalmente calculo 2–3 horas según tráfico y paradas. Sal temprano, revisa peajes y lleva efectivo por si falla la señal.

normalmente calculo según tráfico y paradas. Sal temprano, revisa y lleva por si falla la señal. Bus + traslado local: hay corridas frecuentes a Cuernavaca/Jojutla ; desde ahí, taxi o shuttle oficial si se ofrece. Yo compro boletos de bus con anticipación de horario “tempranero”.

hay corridas frecuentes a ; desde ahí, taxi o shuttle oficial si se ofrece. Yo compro boletos de bus con anticipación de horario “tempranero”. Shuttle/charter: si el festival habilita servicio oficial, es la opción “me subo y me olvido”. Perfecta para grupos sin coche.

Tips personales de ruta:

Si te quedas fuera del parque, sincroniza horarios de shuttle con tus shows imperdibles.

Sal antes del mediodía para evitar embotellamientos.

Guarda los QR offline (señal intermitente).

Qué llevar y cómo prepararte (clima, cashless, higiene, señal)

Mi checklist de batalla:

Ropa y calzado: traje de baño, sandalias, tenis o zapatos cómodos, cambio ligero nocturno.

traje de baño, sandalias, tenis o zapatos cómodos, cambio ligero nocturno. Sol y agua: bloqueador biodegradable , gorra, sombrero, lentes, termo/vaso reutilizable.

, gorra, sombrero, lentes, termo/vaso reutilizable. Higiene: toalla de secado rápido, gel antibacterial, papel para baaño, pañuelos.

toalla de secado rápido, gel antibacterial, papel para baaño, pañuelos. Camping: casa de campaña impermeable, colchon inflable o colchoneta, cobija, candado

casa de campaña impermeable, colchon inflable o colchoneta, cobija, candado Tecnología: power bank, cables, linterna , funda impermeable.

power bank, cables, , funda impermeable. Dinero: tarjetas de crédito y efectivo

tarjetas de crédito y efectivo Extras que salvan: tapones para oídos, repelente para insectos, flotardores o inflables para recorrer el río

Mi mantra: ligero pero listo para río + baile + madrugada fresca y descanso en la naturaleza.

Dentro del festival: escenarios, horarios y servicios

Escenarios : revisa con anticipación a quién quieres ver y en qué horario para que anticipes el trayecto entre escenarios y actividades.

: revisa con anticipación a quién quieres ver y en qué horario para que anticipes el trayecto entre escenarios y actividades. Horario : deja tiempo libre para aceptar el “descubrimiento”. Parte del encanto es toparte con nuevos sonidos .

: deja tiempo libre para aceptar el “descubrimiento”. Parte del encanto es . Comida : hay una gran oferta desde vegano, hasta probiótico o calórico,

: hay una gran oferta desde vegano, hasta probiótico o calórico, Agua/baños/regaderas : ubica las regaderas cerca de tu campamento pero en general los baños que están cerca del restaurante de las estacas son los mejores.

: ubica las regaderas cerca de tu campamento pero en general los baños que están cerca del restaurante de las estacas son los mejores. Sostenibilidad : vaso reutilizable, cero basura al río, respeta señalización.

: vaso reutilizable, cero basura al río, respeta señalización. Salud/seguridad: pacta punto de encuentro con tu grupo y comparte ubicación cuando haya señal.

Presupuesto orientativo y cómo optimizarlo

Sin inventar cifras, estas categorías nunca fallan: boletos, hospedaje, transporte, comida/bebida, extras (locker, merch, actividades).

Cómo lo optimizo yo:

Cierro Preventa Banamex por precio + MSI; si no, Early Bird .

por precio + MSI; si no, . Decido hospedaje antes de pagar (evita compras sueltas y subidas de última hora).

antes de pagar (evita compras sueltas y subidas de última hora). Armo coche compartido o shuttle.

o shuttle. Llevo termo para refilearlo con el agua gratis que garantiza el festival.

para refilearlo con el agua gratis que garantiza el festival. Defino límite diario de gasto en la app/cashless.

FAQ de última hora: boletos, acceso, cashless y hospedaje

¿Cuándo es Bahidorá 2026 y dónde?

13, 14 y 15 de febrero de 2026, Las Estacas, Morelos.

¿Qué hospedajes existen?

Glamping/Glamping Suites (dentro, confort alto): Desde $12,450 hasta $29,900 por persona

Hotel Bahidorá + (shuttle 24/7): Desde $12,990 hasta $13,990 por persona

Campamentos: Desde $1,190 hasta $2,190 por persona

Conclusión

Bahidorá 2026 pinta para otro viaje sonoro y colectivo en un entorno natural único. Si quieres asegurar lugar y optimizar cartera, mi jugada es: Preventa Banamex (26–28 sep) o Early Bird (30 sep), elegir hospedaje según tu perfil, y planear traslado con tiempo. En serio: pocas cosas se sienten como bailar y luego flotar en el río bajo el sol —el festival más luminoso de México hace honor a su fama.

