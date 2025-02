La guía definitiva de eventos culturales de febrero en la CDMX

El mes de febrero en la Ciudad de México es uno de los mas esperados, pues la capital se convierte en el epicentro de La Semana del Arte. Por lo que las primeras semanas se llenan de color, diseño, fiesta y música. Además de ferias como Zona Maco, BADA y Material. Sin embargo al finalizar esta gran celebración artística vienen más opciones si te gusta disfrutar cada fin de semana al máximo.

A continuación te compartimos algunos de los eventos que no te puedes perder, ciertas exposiciones sólo estarán disponibles en febrero, por eso te recomendamos organizarte bien.

Documental The Mars Volta

The Mars Volta recientemente estrenó “Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird”, el documental de la banda. En la cual puede verse parte de su vida, su amistad e imágenes inéditas de The Mars Volta y At The Drive-In. Es contado casi en su totalidad a través de metraje auto filmado con una narración de voz en off. Estas grabaciones fueron realizadas por el mismo Omar durante los últimos 40 años. “Me alegro de que Dios nos haya puesto en el mismo lugar y al mismo tiempo. Al menos esta vez, supongo”, se escucha decir a alguno de los integrantes de la banda.

La Casa del Cine: del 6 al 8 de febrero.

Cineteca Nacional: del 7 al 13 de febrero en cartelera.

“Never Going Home” en House Of Vans

Por primera vez en México los dibujos de Daniel Johnston serán expuestos. La exhibición temporal “Never Going Home” se presenta en la House Of Vans hasta el marzo de 2025. Los fans podrán admirar una selección de sus icónicos dibujos de las décadas de los 90 y 2000.

Fabián Chairez en la Academia de San Carlos

“La venida del señor”, la exposición pictórica de Fabián Chairez llega a la Academia de San Carlos. La muestra está conformada por pinturas realizadas por Cháirez entre 2018 y 2023. El trabajo de Chairez se caracteriza por explorar y cuestionar las normas de género y la masculinidad tradicional en México. Su obra es objeto de controversia y debate, pero también ha generado un importante diálogo sobre la diversidad y la representación en el arte. Esta muestra estará abierta al público del 5 de febrero al 7 de marzo de 2025.

Juan O’Gorman en el MUCA

En esta ocasión el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) presenta una exposición imperdible. “Todo O’Gorman”, una muestra multidisciplinaria del destacado arquitecto, pintor y muralista mexicano Juan O’Gorman. Uno de los precursores de la arquitectura moderna en México y un importante exponente del muralismo mexicano. La exhibición estará abierta del 8 de febrero al 5 de abril de 2025.

“Onírica” en el Universum

“Los sueños son experiencias que han fascinado a la humanidad desde sus orígenes”. De esto es precisamente de lo que trata “Onírica”. La muestra realizada eran el Universum, se nutre de esta asombrosa capacidad creativa de la mente humana y, con ayuda de algoritmos capaces de traducir contenidos textuales en imágenes. Ésta exposición aborda desde un punto de vista inédito y exploratorio la tensión creada por la interpretación de una experiencia puramente humana, el sueño, a través de los ojos de las nuevas tecnologías.

Esta instalación audiovisual forma parte de la exposición “Ventanas al futuro”, que explora escenarios de ficción y mundos alternativos creados a través de la tecnología. Tienes oportunidad de visitarla hasta el 28 de febrero de 2025.

Gabriel Orozco en el Museo Jumex

El Museo Jumex presenta la primera exposición de Gabriel Orozco en un museo en el país desde 2006. Orozco es uno de los principales artistas mexicanos contemporáneos. Reconocido por desafiar constantemente el concepto de lo que puede ser el arte, cómo se hace y en qué se centra. Gabriel Orozco: Politécnico Nacional incluye alrededor de 300 obras que el artista ha realizado durante su carrera, desde pequeñas esculturas hasta instalaciones complejas, entre fotografía y dibujo, acompañadas de pintura, escultura, ensamblajes y juegos.

Estará abierto al público hasta agosto de 2025.

Presencia Infinita en el MAM

“Presencia Infinita”, la exposición que reúne a las principales artistas surrealistas mexicanas en el Museo de Arte Moderno (MAM) y estará abierta al público hasta agosto de 2025. La muestra explora la significativa contribución de las mujeres en la historia del arte moderno y contemporáneo, destacando su influencia en la producción artística a lo largo del tiempo. Las obras que conforman ésta exhibición son de Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonora Carrington, entre otras artistas.

Francisco Toledo en “El Estanquillo”

La exposición «Francisco Toledo, grabador de enigmas», está conformada por 60 piezas, entre grabados y litografías, divididas en cinco carpetas gráficas realizadas por Francisco Toledo. En colaboración con la Galería Arvil desde 1974, las cuales acercan al público a una etapa reveladora en su producción artística, así como su relación con la literatura y la cultura mexicana precolombina.

Abierta al público hasta el 21 de abril de 2025, además es gratis.