La guía definitiva de eventos culturales de junio en la CDMX

La temporada de lluvias se adelantó un poco y sin duda, ha llegado con muchísima fuerza. Sin embargo, las tardes de suelo mojado o los medios días soleados pueden ser el ambiente idóneo para un plan recreativo y educativo. Sin duda, los eventos culturales de junio en la CDMX son un conjunto de opciones para desarrollar planes a lo lago del mes que además de divertir, abonen al conocimiento y sobre todo, mantengan viva la oferta cultural de la ciudad.

Sabemos que la oferta cultural puede ser abrumadora, por eso hemos seleccionado cuidadosamente esta guía para que no te pierdas los mejores eventos culturales de junio en la CDMX. Exposiciones, cineclub, la visita de un magno director y hasta esoterismo en el arte, forman parte de la gran oferta para este mes que no puedes dejar pasar.

Concierto sinfónico de Los Planetas en el CENART

El miércoles 4 de junio a las 19:00 horas, el Auditorio Blas Galindo del CENART será el escenario de una experiencia musical única. La Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de Música interpretará «Los Planetas» de Gustav Holst, una obra magistral que transportará a la audiencia en un viaje cósmico. La entrada es gratuita, lo que representa una excelente oportunidad para disfrutar de la música clásica en vivo. Dada la popularidad de este tipo de eventos y la capacidad del auditorio de 600 personas, se recomienda llegar temprano para asegurar un lugar.

Concierto de jazz en el Jardín Escénico de Chapultepec

Este jueves 19 de junio a las 19:00 horas, el Jardín Escénico del Bosque de Chapultepec, en la primera sección de Chapultepec será el escenario del concierto titulado «Ríos«. La artista Iraida Noriega interpretará piezas de diversos compositores, incluyendo a José Alfredo Jiménez y Hernández Marín. En el escenario, Noriega estará acompañada por Roberto Blanco al piano, Israel Cupich en el contrabajo y Tavo Nandayapa en la batería. La entrada al concierto es gratuita, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar. E Por la temporada de lluvias, te sugerimos ir preparado para cualquier eventualidad ya que es una actividad al aire libre.

La ruta de José José: «La nave del olvido»

Dentro de la alcaldía Azcapotzalco existe un «Hormibús» que te lleva a conocer lugares emblemáticos de la zona de forma gratuita. Recientemente, las oficinas de la región confirmaron una nueva ruta titulada «La nave del olvido» un tour temático que te lleva a conocer más a fondo al cantante chintololo. Podrás abordar la unidad todos los sábados desde el 7 de junio hasta el 30 de agosto a las 13:00 y 16:00 horas a las afueras de la Cantina Dux de Venecia, ubicada en Av. Azcapotzalco 586. Es importante destacar que el punto clave del recorrido es la casa donde vivió José José.

Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte

La exposición de arte y esoterismo en el MUNAL se inauguró el 14 de mayo con cuatro ejes temáticos: Espiritismo, Clarividencia, Astrología y Terror cósmico. Integrada por más de 200 obras, entre pinturas, dibujos, grabados, fotografías, esculturas, documentos gráficos y arte textil, fue curada por el investigador David Caliz. Toma como punto de partida la donación de la carta astral del escritor y poeta francés Jean Schuster, elaborada por el fundador del movimiento surrealista André Breton. Podrás admirar tarots, cartas astrales y piezas de arte concebidas bajo pensamientos de magia, el ocultismo, el esoterismo y la adivinación. Está abierta al público de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, en Tacuba 8, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

El laberinto de Tim Burton

El 26 de junio dará inicio una de las más esperadas exposiciones inmersivas: «El laberinto«. La exposición destinada a sumergir al público en el mundo de Burton, cuenta con más de 200 piezas entre esculturas gigantes, bocetos, piezas nunca antes vistas , objetos originales de las grabaciones y más. Es importante mencionar que la inauguración coincide con las vacaciones del director californiano en México, así que se presume podría estar presente en el oppening o durante alguna otra fecha cercana. Las reservaciones para las visitas se realizan a través de Fever y podrás visitarla en el Casino del Bosque, en Chapultepec.

Antonio. Moda Indomable

Se trata de una exposición que explora la influencia de la moda y la fiesta de las décadas de 1960, 1970 y 1980 a través del legado del artista Antonio Lopez. La muestra, curada por Anne Morin en colaboración con diChroma photography, reúne más de 400 obras, incluyendo fotografías, dibujos, videos y prendas prêt-à-porter de Yves Saint Laurent. Estas piezas provienen de The Estate of Antonio Lopez and Juan Ramos, el Art Center College of Design y coleccionistas privados que aportaron obras de Andy Warhol. La exposición, abierta al público hasta el 29 de junio, rinde homenaje a la dupla creativa de Antonio Lopez y Juan Ramos, quienes a través de su arte capturaron el espíritu de una época. Antonio Lopez, fotografió a figuras como Divine, Andy Warhol y Jerry Hall, piezas de las que podrás disfrutar en esta muestra.

Sesiones de cine

La Cineteca Nacional de las Artes, en colaboración con la Fundación Japón en México, ofrecerá un ciclo de proyecciones especiales en pantalla grande, presentando cuatro películas del catálogo de la plataforma de streaming «JFF Theater«, dedicada al cine japonés. Este programa, denominado «Sesiones de Cine«, inicia el viernes 20 de junio a las 18:00 horas con la proyección de «Love and the Grand Tug-of-war» (Kiyoshi Sasabe, 2021). Las funciones continuarán el viernes 4 de julio a las 18:00 horas con «Three Sisters» (Kiyoshi Sasabe, 2013). Ambas proyecciones incluirán un diálogo posterior con el especialista Gabriel Rodríguez. El viernes 11 de julio se exhibirá el documental «A Handful of Salt» (Kaori Ishii, 2011), seguido de una entrevista en línea con la directora. Finalmente, el viernes 18 de julio a las 18:00 horas, se proyectará «The Genealogy of Sake» (Kaori Ishii, 2015), tras lo cual el especialista Francisco González Romero ofrecerá una charla y degustación de sake. Las cortesías para cada función podrán adquirirse 15 minutos antes del inicio.