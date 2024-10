La guía definitiva de eventos culturales de noviembre en la CDMX

Llegó noviembre, uno de los meses con más eventos y celebraciones. Desde el Día de Muertos, hasta los grandes festivales del año en Ciudad de México.

Prepárate para los mejores shows de música, tradiciones, exposiciones culturales y de gastronomía. Disfruta al máximo lo que queda del 2024 porque también noviembre le da paso a los últimos días del año. En esta temporada se juntan las fiestas de Halloween, Día de Muertos y los preparativos para Navidad.

A continuación te compartimos un listado con todo lo que no te puedes perder este mes.

Ofrenda Monumental en el Zócalo

A partir del 30 de octubre, la Ofrenda Monumental será inaugurada en el Zócalo. De igual manera habrá Alumbrado Decorativo de Día de Muertos en el Centro Historico de la CDMX. La ofrenda permanecerá abierta al público hasta el 3 de noviembre. Este año lleva por nombre, Procesión del taller de arte Xibalbá, y contará con el trabajo de al menos 100 personas, artistas hombres y mujeres especializados en diversas disciplinas: cartoneros, escultores, pintoras, soldadores, escenógrafos.

Desfile Día de Muertos

El esperado desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el sábado 2 de noviembre, a partir de las 14:00 horas. El punto de salida es en la Puerta de Leones del Bosque de Chapultepec y pasará por Avenida Paseo de la Reforma, hasta llegar al Zócalo.

Mega ofrenda UNAM

La Megaofrenda UNAM se instalará en una nueva sede este 2024, donde además tendrá sus fechas y horarios específicos en los que el público puede asistir de manera gratuita. El recinto será la Explanada de Universum, ubicada en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria. Del 1 al 3 de noviembre en un horario de las 11:00 a las 21:00 horas.

Fiesta de The Cure

Nuestros corazones dark se llenan de emoción con la sorpresa de The Cure para sus fans mexicanos. Por el lanzamiento del nuevo disco Songs Of a Lost World, habrá una fiesta de estreno en la CDMX. La cita es en el Bar Gandules el 9 de noviembre.

Festival Hipnosis 2024

El dos de noviembre se llevará a cabo el Festival Hipnosis 2024 en el Estadio de Béisbol Fray Nano. Para ésta edición cuentan con un cartel por demás formidable para los entusiastas de la psicodelia, garage, fuzz, y rock.

Se presentarán un total de quince bandas internacionales: Air, Slowdive, The Kills, Gang Of Four, Boogarins, High on Fire, Mildlife, Mdou Moctar, SUUNS, Frankie and the Witch Fingers, L´ Eclair, El Shirota, Melody Fields, Laurence-Anne y Demencia Infantil.

Fotografía: Miguel Sosa Arzate

Corona Capital 2024

El festival Corona Capital tendrá su 14° edición el próximo 15, 16 y 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. La alineación de este 2024, está integrada por grupos emblemáticos y leyendas de distintos géneros. El Corona Capital se llevará a cabo a o largo de tres días y a continuación te presentamos cómo quedó el cartel.

El lineup para los tres días lo encabezan: Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Paul McCartney, Queens Of The Stone Age y Jack White.

Eurojazz 2024

El Eurojazz 2024 se llevará a cabo los sábados y domingos del 10 al 24 de noviembre. Los conciertos serán en las áreas verdes del Cenart a partir de las 13:00 horas. Cabe recordar que la entrada es completamente libre.

Para ésta edición el festival contará con un total de 10 conciertos de jazz por solistas y bandas internacionales. Provenientes de los países nórdicos como: Suecia y Finlandia. Además de España, Francia, Italia, Polonia, Hungría, Países Bajos y más.

Exposición Alan Glass

A más de un año de su fallecimiento, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes presentan Alan Glass. Sorprendente hallazgo. Cabe destacar que la muestra se expone en el marco del 90 aniversario del recinto y que, al mismo tiempo, coincide con los 100 años de la publicación del manifiesto surrealista.

La muestra estará abierta al público del 30 de octubre de 2024 al 16 de febrero de 2025 en las salas Siqueiros, Camarena, Orozco y Tamayo. En un horario de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Ángela Gurría

La exposición del invaluable trabajo por Ángela Gurría. Señales, se encuentra abierta al público en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 12 de enero de 2025 en las salas Nacional y Diego Rivera, de martes a domingo (de 10:00 a 18:00 horas).

Ángela Gurría Davó fue una escultora fundamental en la historia del arte mexicano. La artista dejó un legado imborrable que hoy en día sigue generando impacto en las nuevas generaciones. Reconocida a nivel nacional e internacional, es sin duda un punto de referencia en el arte mexicano del siglo XX.

Slipknot en México

Slipknot, la famosa banda de metal, regresa a México éste mes. El grupo liderado por Corey Taylor se presentará el 9 de noviembre en el Parque Bicentenario de la CDMX. Donde además estarán celebrando el aniversario número 25 de su primer álbum homónimo.

Maggots VIP: 3 mil 490 pesos mexicanos.

3 mil 490 pesos mexicanos. General A: 2 mil 090 pesos mexicanos.

2 mil 090 pesos mexicanos. General B: mil 190 pesos mexicanos.

Diálogos de Vanguardia en el MUNAL

”Diálogos en Vanguardia. La colección Pearlman en el MUNAL”, será una de las muestras más recordadas en este 2024. Pues se trata de una colaboración entre el Museo Nacional de Arte (MUNAL), precisamente con la gran colección de impresionistas Pearlman. De esta manera llegarán al recinto cultural nueve obras inéditas.

Los mexicanos podrán apreciar piezas “impresionistas” de finales del siglo XIX y principios del XX de artistas como Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Amedeo Modigliani, Édouard Manet, Edgar Degas, Toulouse-Lautrec, Renoir y más. Al mismo tiempo habrá obras de artistas mexicanos del mismo período como Diego Rivera y Orozco. La exhibición estará abierta hasta el 12 de enero de 2025.

Iron Maiden

Iron Maiden regresa a México éste año, y en ésta ocasión con su gira “Future Past World Tour”. La cita será el 20 de noviembre en el Estadio GNP Seguros y estarán acompañados por Disturbed. Los precios van desde 1,195 a 2 mil 293.50 pesos.