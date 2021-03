La Mami, un documental que retrata la crudeza y dramatismo que se vive en torno del ambiente de las ficheras. Un espacio al que no muchos han tenido acceso o al menos no de esa forma. Cada noche la popular Mami, se encarga de los baños del cabaret Barba Azul y no solo de eso. Esta mujer se convirtió en una figura fundamental para las chicas, en un ángel guardián que se preocupa por todas y cada una de ellas que trabajan en este recinto. En ella encuentran un poco de apoyo humilde y verdadero ante una sociedad que juzga.

El documental

La dirección y autoría de La Mami corresponden a la directora originaria de Toledo: Laura Herrero Garvín, quien busca muestra mostrarnos el estigma y el juicio social predominante en nuestra cultura y sociedad. Con una duración de 80 minutos, es suficiente tiempo para sumergirnos en ese mundo tan complejo que son los baños de mujeres. Porque se vive de todo en esos espacios, probablemente es muy raro ponernos a reflexionar sobre esto, pero es toda una experiencia; y mucho más en este baño en específico del cabaret.

Es una coproducción México-España; por Cacerola Films y Gadea Films. En la edición trabajaron Ana Pfaff y Lorenzo Mora Salazar. Y en el reparto vemos a Olga “La Mami” y a Priscila.

Sinopsis

«Doña Olga ha trabajado en el mundo del cabaret por más de 45 años y ahora es «La Mami», la encargada del baño de mujeres del mítico Cabaret Barba Azul. Cada noche ofrece cuidado a las chicas que ahí trabajan bailando con los clientes. Para ellas, el baño es una burbuja de confianza dentro del Barba Azul. Hoy una nueva mujer llega al baño, tiene un hijo enfermo, necesita trabajo.»

Este documental ha sido acreedor de varios reconocimientos internacionales como: IDFA 2020. el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam; L’Alternativa. Festival de Cine Independiente de Barcelona; Festival de Málaga; FICM. Festival Internacional de Cine de Morelia; DocLisboa. Festival Internacional de Cinema; GIFF. Festival Internacional de Cine Guanajuato, Mención Especial Largometraje Documental Mexicano; Quincena de Documentales MoMA; SXSW. Festival de Cine South By Southwest; Festival Internacional de Cine de San Sebastián; y D’A – Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona.

Aquí te compartimos el tráiler del documental en el canal del Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona 2020.

