La Maurette: el gusto por amar lo que se hace y hacer lo que se ama

Su vida inició en Buenos Aires, Argentina, pero las decisiones personales y laborales la han llevado a vivir en Estados Unidos, Ecuador y México. Es una artista completa: actriz, cantante, compositora y creativa. Su música la ha llevado a conocer incluso al mismísimo Cerati. Ella es La Maurette.

Descubierta para el programa Rebelde Way, La Maurette no ha abandonado el camino de la música que es su mayor pasión. Lidiar con la búsqueda del éxito y lo positivo y negativo de ello la ha llevado por grandes producciones en distintos países para hoy en día ser conocida en el mundo como La Maurette.

¿Por qué elegir México como punto de partida de tu gira?

Primero porque viví acá tres años de chica, tengo familia en México. Es un país que recibe muy bien a la música argentina y aprecia la música alternativa también.

¿Consideras que es la época o la persistencia de los artistas lo que ha permitido la fusión de sonidos?

Un poco de los dos. A esta altura de la humanidad encasillarnos en un solo sonido es entrar en una zona de confort y tampoco ayuda para la evolución de la música.

¿Qué simbolizan para ti los cambios y las fusiones en tu canciones?

Simboliza quien soy. Nací en Argentina pero me mudé muchas veces de chica, a otros países. Viví en USA, Ecuador y México, así que mis raíces son una fusión de muchas culturas. Y por eso me siento tan a gusto en esta época haciendo música. Cuando era más joven buscaban encasillarme en un género y yo me sentía perdida teniendo que elegir. No era parte de mi limitarme así. Ahora puedo jugar, usar todas mis influencias en mi música. Me siento super auténtica.

¿Has tenido dudas sobre la manera en que la gente acepté tus canciones por ser tan personales?

La verdad que no. Es imposible que no meta parte de mi, de mi historia y vivencias en mis canciones.

Trabajar de manera completa tanto en procesos creativos como de producción, ¿es más absorbente o más satisfactorio?

Un poco y un poco. Pero más satisfactorio que absorbente. Me di cuenta en este camino que puedo hacerme cargo de mi proyecto y de mi visión. Tengo control absoluto.

¿Qué opinas respecto a lo ecléctica que es la música hoy en día con las colaboraciones o fusiones de ritmos y esto cómo ha ayudado a tu carrera?

Me parece fascinante, es más divertido. Me aburre cuando todo suena igual. Lo uso mucho en mis canciones y me siento con más libertad de expresión.

¿Cómo ha recibido la gente «La mami» si se trata de una canción tan abstracta y que además, reitera tu posición como mujer aparte del rol de madre?

Me sorprendió cómo lo recibieron. Una canción tan abstracta como decís y cambiante de moods y ritmos, no sabía si la gente la iba a entender. Yo me divertí mucho haciéndola.

¿Ha sido difícil separar el papel de madre al de artista?

Por momentos si, al principio más que nada. Pero ahora ya entendí cómo manejar las dos cosas bien.

¿Con qué artista te gustaría realizar una colaboración?

Catriel o Dillom

¿Qué sorpresas podemos esperar para este show en México?

Una performance intensa e hipnótica

La Maurette se presentará por primera vez en México. ¡No te la pierdas!

