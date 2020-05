Mr Cartoon y Estevan fueron piezas esenciales para la cultura de Los Ángeles

La cultura del hip-hop le debe mucho a dos artistas que sin necesidad de ser quienes ponían flow y beats a la música, colaboraron a desarrollan la estética que le daría identidad visual al genero.

Mr Cartoon y Estevan fueron piezas esenciales para la cultura de Los Angeles, como dice Snoop Dog: «Si no te tatuó Toon, aun no estas tatuado y si no te fotografío Estevan, tu fotógrafo no sirve».

Estevan es un fotógrafo y director de arte, criado en Los Ángeles, se encargó de retratar la cultura del hip-hop, Tatoo o Low Rider. Se ha encargado de documentar las giras de diversas bandas como:Bestia Boys, No Doubt o Limp Bizkit.

Por otro lado Cartoon ha sido el encargado de tatuar a artistas del genero como :50 Cent, Eminem, NWA, Beyonce por nombrar a algunos. Para ser más claros, dónde estaba Cartoon, estaba Estevan. Este documental se adentra en la cultura del Street Wear y las celebridades Hollywood, en el reinado de California como el centro de la cultura urbana.

Estevan Oriol y su amigo Mr Cartoon, cuentan historias de los años en los que han estado por los barrios mas bajos de Los Ángeles hasta en los mejores hoteles de lujo, donde se hospedaban con las bandas mas celebres de todos los tiempos.

Los Ángeles como el centro del arte urbano

Ambos modelaron la visión del arte urbano, un panorama que hasta el momento ni siquiera existía.

Este documental muestra de manera certera como el inicio de esta cultura marginal surgida del gueto toma forma y termina siendo un instrumento para quienes escuchan hip hop.



LA Originals nos muestra las dos caras de Los ángeles: Por un lado las celebridades y por otro los barrios bajos y las pandillas de hace mas de 20 años. El estudio S.A, propiedad de Estevan y Toon, estaba ubicado en Skid Row. La zona de 50 manzanas donde se encuentran mas del 50 por ciento de los sin techo de Los Ángeles.

De todos modos, esto no imposibilito que por su estudio pasaran figuras como Kobe Briant, Kim Kardashian o TImberlake, para poder tatuarse con Toon y ser fotografiados por Estevan.

Dentro de otros temas y con el paso de las celebridades al margen, este documental demuestra como la cultura mexicana es capaz de superar cualquier muro, lo chicano esta muy presente en Los Angeles. Nada como el orgullo mexicano para combatir el racismo de parte de Estados Unidos.