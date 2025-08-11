«La princesa Mononoke»: fecha y todo sobre el reestreno en IMAX de la famosa película de Hayao Miyazaki

A 28 años de su aclamado estreno, «La Princesa Mononoke», una de las obras maestras de Hayao Miyazaki, vuelve a las salas de cine mexicanas. Pero esta no es una proyección ordinaria. Por primera vez en el país, el épico relato de Studio Ghibli se proyectará en el inmersivo formato IMAX en los complejos de Cinépolis.

El reestreno, que comenzará el próximo 21 de agosto, representa una oportunidad única para los cinéfilos de experimentar la majestuosidad visual y la profundidad narrativa de la película como nunca antes. «La Princesa Mononoke», se beneficiará enormemente del formato IMAX, que promete sumergir al público en los impresionantes paisajes naturales y las batallas de la historia con un detalle y un sonido sin precedentes. La decisión de Cinépolis de reestrenar este clásico en el formato de alta definición subraya la atemporalidad de la película y el impacto duradero de la visión de Miyazaki. Para quienes no puedan asistir a las funciones IMAX, la película también estará disponible en formato tradicional en diversas salas del país en fechas posteriores.

Boletos para las funciones de «La princesa Mononoke»

Los boletos para las proyecciones de esta cinta ya se encuentran disponibles. A través de la aplicación oficial de Cinépolis, su sitio web y en las taquillas de los cines participantes. Es un filme imperdible para los aficionados del anime y del cine en general.

La Princesa Mononoke (1997): El choque entre el hombre y la naturaleza

«La Princesa Mononoke», una obra maestra animada de 1997 dirigida por Hayao Miyazaki del Studio Ghibli. Nos transporta al Japón del Período Muromachi. La historia sigue a Ashitaka, un príncipe que, tras ser maldecido, se embarca en un viaje para encontrar una cura. Su búsqueda lo lleva a un conflicto épico entre los dioses del bosque, liderados por la feroz princesa San (Mononoke), y una comunidad de humanos que tala árboles para alimentar sus industrias.

La película se distingue por su enfoque moralmente complejo. No hay héroes ni villanos claros; tanto los humanos como los espíritus tienen sus propias motivaciones legítimas. La líder humana, Lady Eboshi, no es simplemente malvada; busca crear un futuro próspero para su gente. De manera similar, San y las criaturas del bosque luchan por su supervivencia, defendiendo su hogar de la destrucción. A través de este conflicto, Miyazaki explora temas profundos como el ecologismo, la guerra y la codicia humana.

La Princesa Mononoke es un testimonio del poder del cine de animación para contar historias maduras, visualmente impresionantes y emocionalmente resonantes, que invitan a la reflexión sobre el delicado equilibrio entre la civilización y el mundo natural. Y todo, bellamente ilustrado y animado por Ghibli,