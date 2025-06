La triste despedida de Jen Majura de la música por temor a la Inteligencia Artificial

Un anuncio completamente desolador y que sin duda, impacta al espectro musical es el retiro de los músicos. Pero, ante el panorama tecnológico que vivimos, quizá la partida de los escenarios sea más funesta por el temor a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Así es como la despedida de Jen Majura, ex guitarrista de Evanescence de la música llega como un grito de desesperanza frente a los avances de la IA y el cambio en los valores de la sociedad.

La noticia de la despedida de Jen Majura resonó en la comunidad musical con una mezcla de tristeza y comprensión. Su decisión, aunque dolorosa para sus seguidores como lo expresaron sus redes, se basa en un razonamiento que se alinea con una creciente preocupación entre los artistas: el avance implacable de la Inteligencia Artificial (IA) y un cambio profundo en los valores de la sociedad y la propia industria.

El comunicado publicado en las redes de Majura es directo y honesto. Citando sus propias palabras, «después de una cuidadosa consideración, observando lo que está sucediendo en la industria de la música, los desarrollos relacionados con la IA y el cambio en la sociedad, he llegado a la conclusión de alejarme«. Esta declaración no deja lugar a dudas sobre el peso que la IA ha tenido en su determinación. La despedida de Jen Majura representa para una artista con una trayectoria tan sólida, la idea de que la tecnología pueda estar «arruinando por completo el panorama musical«.

En la despedida de Jen Majura, la artista revela que esta inquietud no es nueva, puesto que ya la había compartido con algunos de sus allegados. Describe un panorama en el que ya no está dispuesta a desperdiciar otro año de su vida esperando constantemente nuevas energías, impulso y creatividad. En cambio, ha encontrado un punto de paz y total confianza donde puede decidir «alto». Es un testimonio de una artista que ha vivido la música intensamente. Se muestra profundamente agradecida por las «increíbles experiencias, giras, espectáculos, viajes y momentos hermosos» que pudo acumular.

Sin embargo, el comunicado sobre la despedida de Jen Majura recalca que «el mundo ha cambiado«, y ese cambio la ha llevado a una encrucijada donde la desconexión es la única salida viable en este momento. La frase clave que resume su sentir es contundente: «Simplemente ya no me identifico con la actitud y los valores actuales» de la industria. La ex guitarrista de Evanescence alude a una «abrumadora cantidad de ridículo que acompaña a la industria musical actual«.

Esta expresión sugiere que no solo es la IA lo que la ha empujado a tomar esta decisión, sino también una disonancia con las prácticas, la cultura y, quizás, la superficialidad que percibe en el entorno musical contemporáneo. Busca «cosas más sanas y mejores» que le llenen la vida de «buenas vibras», alejándose de lo que considera una carga emocional y creativa. De tal forma que la despedida de Jen Majura, deja un contundente mensaje sobre lo que opina de la sociedad y la forma en la que se desarrolla actualmente.

¿Es la despedida definitiva de Jen Majura?

A pesar de la contundencia de su anuncio, Majura deja una puerta abierta para un posible regreso. «No digo que nunca más volveré a crear música, ni grabada ni en directo, pero por ahora siento que hay cosas más sanas y mejores«, afirma. En la despedida de Jen Majura, la guitarrista reitera que esta ambigüedad ofrece un atisbo de esperanza para sus fans, sugiriendo que su retiro es más una pausa para reevaluar y encontrar su centro en un mundo musical en constante evolución.

El mensaje de despedida de Jen Majura desea lo mejor a los «ambiciosos y restantes ‘creadores’, jóvenes y mayores», y se despide de sus fans con un «GRACIAS enorme» por su apoyo incondicional. Como gesto de gratitud y un último esfuerzo musical, Majura comparte cuatro canciones inéditas, compuestas hace más de una década junto al guitarrista Dennis Hormes. Un hallazgo durante una limpieza de su computadora, estas demos son un regalo íntimo y un último eco de su arte para aquellos que «realmente les importa» y leyeron su conmovedora publicación.