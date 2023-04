Lamb Of God en México junto con  Parkway Drive y Knocked Loose

Lamb Of God regresa a México junto a Parkway Drive y Knocked Loose presentando su más reciente disco Omens (2022). No podrían estar mejor acompañados que por Parkway Drive y Knocked Loose quienes devastarán el Palacio de los Deportes el día 2 de mayo. Omens, es el noveno álbum de estudio de esta agrupación el cual salió a la luz desde el mes de octubre de 2022, el álbum cuenta con 10 canciones, compuestas por su majestad: Randy Blythe en la voz, Mark Morton y Whillie Adler en las liras, en el bajo John Campbell y en la bataca Art Cruz.

Entre los clásico imperdibles que escucharemos ese día estarán:

Memento Mori

Redneck

Laid to Rest, esta última con más de 106 millones de reproducciones.

No olvidemos que fueron nominados al GRAMMY®, aunque desafortunadamente perdieron contra Judas Priest. Si quieren saber más sobre su historia no olviden buscarlos como Burn the Priest, el nombre original de la alineación. Entre las 2 bandas que acompañarán a Lamb estarán los autralianos de Parkway Drive quienes a lo largo de dos décadas han llevado su metalcore alrededor del mundo, con seis álbumes, un disco de Oro y tres documentales una presentación de calidad garantizada.

Finalmente desde el gabacho le caerá Knocked Loose, oriundos de Kentucky estarán presentando su último rock: A Tear in the Fabric of Life (2021). Este EP consta de seis canciones pasando por temas personales, salud mental y la sociedad. Nos vemos en el Palacio de los Deportes el 2 de mayo.

Boletos disponibles por el sistema Ticketmaster.

