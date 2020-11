Te presentamos las mejores aplicaciones para que disfrutes de tus películas y series favoritas, desde la comodidad de tu casa o en donde tu quieras.

Hemos comprobado que la vida se ha vuelto cada vez más fácil y mirar televisión o adentrarnos en las películas y series está al alcance de un botón. Además ya contamos con un catálogo muy variado de aplicaciones, dependiendo nuestras necesidades e intereses que tengamos.

Aplicaciones

IMDb

Vamos a comenzar con las aplicaciones para dispositivos móviles, y tenemos a IMDb, Internet Movie Database (Base de datos de películas en Internet). Y como su nombre lo indica, es una base de datos en línea que almacena información relacionada con películas, personal de equipo de producción, actores, series de televisión, programas de televisión, videojuegos, y hasta personajes ficticios.

Definitivamente una de las plataformas más completas, a la hora de ver películas y series. Al igual que la página hermana IMDbPro, la cual es una plataforma más completa. Se ingresa únicamente por suscripción de paga y va dirigida a un público profesional.

Letterboxd

Esta es una aplicación un poco más interactiva y con bases de una red social. Encuentras Letterboxd como aplicación para Android y iOS, ya que busca ser una plataforma de intercambio de gustos y opiniones entre personas amantes del cine y las películas.

TVTime

TV Time, se trata de una plataforma de seguimiento para TV y películas en iOS, Android y web (disponible en varios idiomas).

Esta aplicación para teléfonos móviles y demás dispositivos te avisa cuando estará disponible el próximo capítulo de tu series favoritas, sino que además incluye muchas otras funciones interesantes. Como:

Notificación push de emisión del próximo capitulo.

Calendario con fechas de emisión de capítulos.

Marcador de dónde nos hemos quedado en el último capítulo.

Ver y compartir historias de vídeo tipo Instagram con opiniones de cada uno de los capítulos. Los spoilers no están permitidos, y se controlan mucho.

Sugerencias de títulos.

Pero únicamente aplica para series web, no funciona para ver series de la televisión.

JustWatch

Just Watch, es más bien una guía de contenidos de plataformas de streaming que opera ya en 44 países. Esta ap puedes utilizarla tanto en el teléfono, como en web, solamente debes registrarte. Una buena noticia es que también cuenta con una versión par Smart TV que se descarga directamente en el televisor.

La app reúne los servicios de streaming más conocidos y otros menos populares. Como si fuera un buscador de internet, tecleas una película, serie o documental y, al instante, te muestra en qué plataformas puedes verlas y otros datos interesantes.

Streaming

Amazon Prime Video

No hace falta carta de presentación tan extensa para este servicio de streaming, pues Amazon Prime Video es uno de los gigantes hoy en día.

Los beneficios como miembro de Amazon Prime es que tienes acceso gratis a Prime Video. El cual se trata del servicio de streaming de series y películas de Amazon, que cuenta con su propio contenido exclusivo de Amazon Originals. Así como un interesante catálogo de series y películas.

Disney +

Y ahora nos ubicamos en una de las plataformas que nos llegó a alegrar el 2020. Disney+ (Disney Plus), un servicio de transmisión de vídeo por suscripción estadounidense que pertenece y es operado por la división de Media and Entertainment Distribution de The Walt Disney Company.

Lo que significa que distribuye principalmente películas y series de televisión producidas por Walt Disney Studios y Walt Disney Television, así como sus marcas aliadas como Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en particular. El sueño de los eternos niños, hecho realidad.

Para México se encontrará disponible a partir del 17 de noviembre de este año, además ya puedes adquirirlo por preventa.

Filmin

Filmin es una plataforma española de cine en línea que ofrece en su mayoría cine de autor, independiente, pero también algunos títulos de cine comercial, en streaming y de forma legal. Uno de los elementos que llama mucho la atención de Filmin es que cuenta con cine, series y también incluye cortos online en alta definición.

FlixOlé

Es un servicio de video en streaming (con suscripción) que nos permite acceso completo a un catálogo de cine español, de películas nacionales de todos los tiempos. Si te interesa el cine español, FlixOlé es una de las mejores plataformas en este campo.

HBO

Otro que ya es seguramente de tus favoritos: HBO. Un canal de televisión por suscripción estadounidense, propiedad de la empresa WarnerMedia a través de su división WarnerMedia Entertainment, por su subsidiaria Home Box Office, Inc.

Se le considera la competencia directa de Netflix, ya que es uno de los canales más conocidos alrededor del mundo. En HBO se pueden disfrutar desde películas, series originales (Game of Thrones) y hasta eventos deportivos.

Movistar + Lite

Sí, su nombre te suena porque precisamente pertenece a la empresa de telefonía con el mismo nombre. Movistar+ Lite es un servicio de vídeo bajo demanda de libre transmisión anunciado por Telefónica en junio de 2019 y forma parte de la variedad de plataformas de televisión por suscripción en español que existen en el mercado.

Netflix

Otro gigante y poderoso servicio de streaming que no hace falta describirlo, ya que al menos la gran mayoría en el mundo lo ha utilizado.

«Netflix es un servicio de streaming por suscripción que les permite a sus miembros ver series y películas sin publicidades en un dispositivo con conexión a internet. También puedes descargar series y películas en un dispositivo con iOS, Android o Windows 10 y verlas sin conexión a internet». Netflix

Rakuten TV

Rakuten TV proporciona una serie de servicios que ofrecen todo un universo de contenidos en solo unos clics. Exactamente, es una empresa japonesa, de origen español, con sede en Barcelona que proporciona un amplio catálogo de series, películas y documentales por streaming.

Rakuten, es actualmente patrocinador del FC Barcelona y la mayor página de comercio electrónico del país, por delante de Amazon.com. Desafortunadamente, este servicio no se encuentra disponible en Latinoamérica, por el momento.