La famosa, multinacional y emblemática marca Nike, dedicada al desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de equipamiento deportivo, ha puesto desde sus orígenes esencia, creatividad, talento y simpatía en todos sus modelos de tenis. Sin embargo existen piezas consideradas como las mejores colaboraciones de Nike disponibles en su tienda en línea.

Se trata de zapatillas pensadas y creadas en conjunto con deportistas como Michael Jordan; el protagonista de Volver al Futuro, Michael J. Fox; diseñadores, entre ellos Tinker Hatfield; o personalidades de la música, como Travis Scott.

El deseo por adquirir uno de estos pares no cesa con la certeza de saber que son piezas de edición limitada. Los fanáticos de los sneackers hacen de todo por conseguir el mismo calzado que usó el jugador de baloncesto, Charles Barkley; o los Cortés, las simbólicas zapatillas que acompañaron a Forrest Gump, en su espontánea caminata nacida por las metas ganas de correr. Yaconic te ofrece esta lista sobre las mejores colaboraciones de Nike disponibles… Todavía. Encontrarás en su tienda en línea, una gran variedad de modelos. Desde los más vendidos, hasta los exclusivos para miembros de la comunidad Nike.

Nike Air Jordan 1

Deliberados como los tenis más importantes de la historia, y no precisamente sólo de la trayectoria de Nike. Michael Jordan y la marca establecieron en la década de los años ochenta, una línea gigantesca que disolvió la distancia entre el atletismo y la moda para siempre. Actualmente y sigue siendo uno de los modelos más deseados por los colaboradores para realizarles una adaptación. Se trata de una de las mejores colaboraciones de Nike porque demostraron que el calzado podía ir más allá de un uso, hasta convertirse en una extensión expresiva de la personalidad del sujeto. Puedes encontrarlos en una gran variedad de colores, manteniendo la originalidad de su diseño. Entra a la página y busca tu personalidad en ese emblemático par.

Nike Terminator

Lanzados a la venta en 1985, como parte de la icónica colección Be True to Your School. El entrenador de Georgetown, John Thompson Jr., recién terminado el campeonato de la NCAA del 84, exigió prácticamente que su equipo recibiera su propio modelo. Nike complació la desesperada petición de verse reflejados como equipo en unas zapatillas de la marca, y ofreció la silueta de los Terminator. Son por donde se les vea una de las mejores colaboraciones de Nike disponibles, y los primeros tenis que la empresa desarrolló exclusivamente para un equipo universitario. Según el hijo del fallecido entrenador, la gente veía el calzado y sabía de inmediato que eran los tenis de Georgetown.

Nike Air Max Penny

Diseñados para los talentosos y veloces pies de Penny Hardaway, miembro del fantástico Orlando Magic de mediados de los años noventa. Lograron desbancar en las ventas a los Air Jordan. Los atrevidos costados y la forma abombada los volvieron de los tenis de basquetbol más queridos de su época. Siguen vigentes para ser reinterpretados, como el cambio de imagen que recibió de la boutique de Carolina del Norte, Social Status. Como parte de las mejores colaboraciones de Nike, puedes encontrarlos en la tienda virtual, aunque únicamente negros o totalmente blancos.

Nike Air Max Lebron Witness 7

Son un par de zapatillas que fueron una difícil prueba para el mismo Lebron James. Lanzados a la venta en 2009, fueron el resultado de la consistente exigencia de Nike por elaborar un calzado a la altura del mejor jugador de su generación. Una tarea calificada como sobrehumana, al igual que en quien se inspiraron. Un jugador definido como poderoso requería unos tenis ajustados, grandes y duros, firmes y sólidos. Nike mezcló la ultraligeraza de Flywire y la amortiguación completa de Air Max. Además de ser de las mejores colaboraciones de Nike, derivaron en un calzado de ensueño, lo suficientemente elegantes como para llevarlos fuera de la cancha. No sólo marcaron la pauta de la nueva generación de tenis ominosos de la marca, sino que acompañaron en cada paso y salto, una gran temporada de la carrera de Lebron.

Nike Air Flight Lite

El gran escudero de Michael Jordan, el también legendario Scotie Pippen, quien portaba el número 33 en la escuadra de los Bulls de Chicago, usó por primera vez estas zapatillas en los juegos olímpicos de Barcelona 1992. En el Dream Team, representativo de los Estados Unidos, el calzado contaba con detalles azul oscuro, para combinar con el uniforme de aquella nación. La que fuera desde entonces una de las mejores colaboraciones de Nike, fue relanzada el año pasado, con motivo de los 30 años de aquella medalla de oro en Barcelona. Los detalles azules fueron cambiados por rojos, para recordar su paso por los emblemáticos Bulls que hicieron época. Actualmente en la tienda en línea de Nike los encuentras en un tono gris claro, con algunas partes negras y una suela blanca que combina a la perfección.

