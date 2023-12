Las mejores películas de A24 llegan a HBO MAX

Los servicios de streaming para el entretenimiento van mejorando sus catálogos obedeciendo a la demanda del público que busca saciar el deseo de consumir cine y series de calidad. Por ello, la noticia sobre las películas de A24 en HBO MAX ha emocionado a más de un cinéfilo debido al reconocimiento que tiene el estudio de cine.

Esta alianza asegura el contenido de la empresa cinematográfica a disposición de la plataforma perteneciente a Warner Bros Discovery. El acuerdo garantiza que las películas ya estrenadas así como próximos lanzamientos se encuentren dentro de su contenido y fue concretado tras la finalización del pacto con Showtime, uno de los canales y servicios de transmisión de Paramount.

Esta nueva coalición representa que las películas de A24 en HBO MAX lleguen al streaming finalizando el periodo de exhibición en las salas de cine. Además, también permitirá que las cintas, ya sean antiguas o próximas a estrenarse, lleguen a los canales de televisión de paga de HBO y el canal Cinemax, cumpliendo su periodo de proyección en cines.

Es importante destacar que esta alianza solo es aplicable, de momento, para Estados Unidos, país donde ya se concretó el renombramiento de la marca de HBO Max a MAX. Sin embargo, el cambio también llegará a México y Latinoamérica, dejando abierta la posibilidad de poder disfrutar las películas de A24 en HBO MAX desde cualquier lugar mexa.

Dentro de los más de 100 títulos que estarán en el catálogo de las películas de A24 en HBO MAX, se encuentran Priscilla, el filme biográfico más reciente de Sofia Coppola; The Iron Claw que retrata la historia de los hermanos Von Erich leyendas de la lucha libre profesional de los principios de la década de los ochentas, la comedia protagonizada por Nicolas Cage titulada Dream Scenario así como Everything Everywhere All at Once, Uncut Gems, The Whale y Past Lives entre otros grandes títulos de la casa productora.