Las subastas de obras hechas con IA van en aumento

¿Creerías que estas obras de arte se vendieron por millones de dólares? Para muchas personas lo más inquietante es que fueron creadas por inteligencia artificial y aun así, alcanzaron sumas extraordinarias. ¿Cuál fue la primer obra que batió récord en recaudación y cuáles le siguieron? Una subasta de obras de arte creada con inteligencia artificial (IA) llevada a cabo el 3 de marzo de este año, en la casa Christie’s de Nueva York, recaudó casi 729 mil dólares.

Titulada «Inteligencia Aumentada«, es la primera venta de instituciones dedicadas por completo a obras hechas con IA que incluyó reconocidas firmas de la industria como Harold Cohen, Pindar Van Arman o el dúo formado por Holly Herndon y Mat Dryhurst. Esta cifra no es la primera en la historia de la famosa casa de subasta. En 2018, Christie’s estremeció el mundo del arte con la subasta de «Edward de Belamy«, una creación del colectivo Obvious Art que opera algoritmos para sus creaciones, la cual alcanzó la increíble suma de 432 mil 500 dólares.

Recordemos también que a finales del año 2024, un retrato del pionero informático Alan Turing fue vendido por más de 1 millón de dólares en la renombrada casa de subastas Sotheby’s. La obra fue creada completamente por Ai-Da, un robot humanoide equipado con inteligencia artificial avanzada.

Expertos críticos de arte como Alastair Sooke del medio The Telegraph recalcan que la compra y venta de obras realizadas a partir de inteligencia artificial no es más que el reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad, es decir, la normalización del uso de esta tecnología, aunque tenga detractores que hablen sobre el hurto de ideas y propiedad registrada ante derechos de autor para alimentar el algoritmo. ¿Creen que el arte está perdiendo su valor o es también que la gente no tiene mucha oferta artística actual?