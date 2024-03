Las teorías conspirativas sobre Banksy y el retiro de sus obras

El arte de Banksy ha sido criticado por algunos y aplaudido por otros, Sin embargo, ya es innegable que cualquier lugar donde aparece el arte urbano del misterioso artista, termina adquiriendo un valor económico y sentimental para los habitantes de los alrededores. Hay casos, donde los mismos dueños de los lugares piden la remoción de las piezas al convertirse en espacios turísticos para apreciar el trabajo de Banksy.

Tal es el caso del mural apreciado y querido de la ciudad de Nueva York, específicamente en el sur de la localidad del Bronx, titulado «Ghetto 4 Life» que fue removido para trasladarlo a la Bridgeport, Connecticut. Esta pieza está compuesta por un niño vestido con traje pintando con aerosol la frase que le dio el nombre mientras un mayordomo sostiene una charola con más latas de aerosol.

Esta obra se encontraba en una de las paredes del edificio Melrose en 651 Avenida Elton y su retiro forma parte de las obras de demolición del a estructura para a futuro, construir una escuela autónoma. Esta remoción forma parte de la residencia «Better Out Than In» de Banksy en Nueva York que permanece latente desde octubre del 2013.

El movimiento de la obra causó conmoción entre los habitantes del Bronx, quienes lamentaron la pérdida de una pieza que consideraban una fuente de orgullo comunitario. Hubo habitantes que en entrevista al New York Post manifestaron sentir que les habían quitado algo de la comunidad. David Damaghi, dueño del edificio intentó incluso ofertas con instituciones como el MoMA para poder conservarlo, pero el esfuerzo fue en vano.

Un representante de la empresa Fine Art Shippers, expertos en la transportación de arte de manera profesional explicó que el traslado a Briggeport es temporal ya que aún no está claro si se venderá o se moverá hacia algún otro lugar en un futuro.

En el año 2015, Banksy dio una entrevista a The Guardian, donde aclaró que no piensa mucho en el tiempo que tardaran en quitar sus etiquetas y murales pero que es importante visibilidad que las pintas ilegales arrojan al artista a lidiar con cámaras, policías, vigilancia vecinal, gente en estado de ebriedad agresiva y la mezcla de todo esto, hace las cosas más difíciles.

Pese a que Banksy ha realizado pintas alrededor del mundo y algunos de los edificios intervenidos han sido vendidos en millones de dólares, su identidad aún continúa siendo un misterio y una constante para la creación y difusión de teorías conspirativas alrededor del autor de las piezas tan emblemáticas del arte urbano.

Tal es el caso de la última conspiración que relaciona la ausencia de la Princesa de Gales, Kate Middleton, debido a una supuesta cirugía abdominal con la falta de apariciones artísticas de Banksy, asegurando que quizá la mismísima princesa quien está detrás de las intervenciones de las calles y el espacio público.