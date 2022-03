Las últimas noticias en la NFL

Los Quarterbacks son tal vez los jugadores con la posición más importante de todos los deportes. Convertirte en un QB elite es algo increíblemente difícil, quizá hay ahora solo cerca de 10 buenos jugadores en esta posición en toda la liga. Al terminar la temporada luego de que Los Angeles Rams ganaron el Super Bowl a los Bengals de Cincinnati, 2 Quarterbacks anunciaron su retiro.

Uno fue Ben Roethliesberger ahora ex QB de los Pittsburgh Steelers y el G.O.A.T. (Greatest of All Time) Tom Brady, éste último después de tan solo 40 días decidió que no estaba listo aún para el retiro y anunció su regreso por otra temporada su temporada número 23 en la NFL y regresará con los Tampa Bay Buccaneers.

Los últimos intercambios de QB al momento son los siguientes:

Deshaun Watson el QB de los Houston Texans , destacó más la temporada pasada por su escándalo con 22 acusaciones de abuso sexual a pesar de ser un excelente QB creo que entre los mejores diez de la liga trae demasiada carga motivo por el cual Houston no lo quiere más en su equipo y aunque éticamente no sé que tan bueno sea que siga en la liga , los Cleveland Browns decidieron aceptarlo en sus filas a pesar de toda la crítica por la reputación cuestionable de Watson. Para los Browns el talento de este jugadora vale cualquier crítica por esta decisión.

Otro Quarteback en la NFL que nadie puede cuestionar éticamente o de otra forma es Russell Wilson de los Seattle Seahawks ya se sabía que no seguiría con Seattle la pregunta era a qué equipo pasaría y por fin se definió ahora será el QB de los Broncos de Denver, quienes estaban desesperados por un buen QB luego de la actuación muy pobre de su ex QB Teddy Bridgewater la temporada pasada. Por este intercambio los Seahawks obtuvieron picks del Draft y al joven jugador de Denver Drew Lock.

La temporada pasada los Indianapolis Colts fueron el equipo más talentoso que simplemente no logró llegar a los playoffs. Motivo por el cuál decidieron pasar a Carson Wentz quien pasó ahora a los Washington Commanders y a su vez negociaron con los Atlanta Falcons por su veterano QB Matt Ryan. Quizá ven en Ryan a un QB similar a Matthew Stafford quien pasó de los muy débiles Detroit Lions a los Rams y vaya que este movimiento les dio frutos a los Rams, parece que los Colts esperan que pase algo similar con la adquisición de Ryan.

Aún seguiremos viendo movimientos en los QB , Cleveland necesita formar un nuevo equipo y es un hecho que Baker Mayfield ya no seguirá con ellos. También está el rumor de San Francisco 49ers. están en busca de un cambio de su QB Jimmy Garoppolo. Hasta el día de hoy si intercambian a Garoppolo parecería que su QB de backup titular Trey Lance con San Francisco aún hay incertidumbre en lo que van hacer.

Pero no todo los equipo están intercambiando a sus QB, otros han optado por quedarse con sus Mariscales de Campo tal es el caso de los Rams quienes firmaron a Matthew Stafford por otros 4 años por 160 millones de dólares. Otro que se quedará con su equipo es Jameis Winston fue una temporada muy frustrante ya que estuvo lesionado la mayor parte del tiempo, pero los New Orleans Saints lo quieren otras dos temporadas más.

Estos son los equipos al momento que estrenarán QB para la Temporada 2022:

Atlanta Falcons: Matt Ryan por Marcus Mariota o ¿alguno otro?

Cleveland Browns: Baker Mayfield por Deshaun Watson

Denver Broncos: Teddy Bridgewater por Russell Wilson

Indianapolis Colts: Carson Wentz por Matt Ryan

Pittsburgh Steelers: Ben Roethlisberger por Mitch Trubisky o Mason Rudolph

Seattle Seahawks: Russell Wilson por Dre Lock o ¿algún otro?

Washington Commanders: Ryan Fitzpatrick por Carson Wentz or Taylor Heinicke

La AFC Oeste por su parte agrega una súper estrella como Wide Receiver y otro se va. Las Vegas Raiders tuvieron una temporada muy complicada y aún así lograron llegar a los playoffs a pesar de no tener armas ofensivas para competir. Ahora esta nueva temporada esperan reforzar su ofensiva ya que sumaron a su parrilla a Davante Adams receptor favorito en Green Bay de Aaron Rodgers . Esto le ayudará al QB de los Raiders Derek Carr en sus pases y si logra hacer buena mancuerna con Adams, los Raiders pueden tener una temporada muy exitosa.

Si acaso este intercambio de Adams no fue sorpresivo en la NFL, el cambio más sorpresivo si lo fue el intercambio que hizo Kansas City Chiefs uno de sus mejores jugadores ofensivos Tyreek Hill se fue a los Miami Dolphins. Aún tiene Patrick Mahomes a Travis Kelce para sus pases , pero no hay duda que está perdida la sentirá Kansas y se notará en una ofensiva menos explosiva la próxima temporada.

Estos dos últimos intercambios el de Adams y Hill se dieron porque ambos estaban buscando que en sus respectivos equipos les pagaran más dinero que tanto los Packers como los Chiefs simplemente no les podían pagar. Tal vez los draft picks que recibieron por estos intercambios tanto los Packers como los Chiefs ayuden a sus equipos a largo plazo. Pero así como están las cosas, por primera vez en la Era Mahomes, los Chiefs ya no son los favoritos de la AFC Oeste. No será sorprendente ver a los Raiders, Broncos y los Chargers cerca de ganar la división la próxima temporada.