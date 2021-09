La nueva cinta de Edgar Wright, Last Night in Soho se estrenó en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia, aunque fuera de competencia. Sin embargo, esta cinta estelarizada por Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie apenas verá la luz para aquellos que no pudieron apreciarla en la ciudad de las góndolas, pues hoy anuncia su trailer oficial.

La premisa de Last Night in Soho aborda la historia de dos chicas, una aspirante a cantante y la otra una simple estudiante que por azares del destino están unidas por un episodio trágico que una de ellas vivió. Toda la cinta está ambientada en el Londres de los años 60, al parecer en el específico año de 1965 si nos guiamos por el cartel inmenso del estreno de Thunderball, la cuarta película sobre el agente 007.

Pero la temática del filme es más que simple conexión de una persona con otra, pues al estar inspirada en las películas Don’t Look Now y Repulsión, tendremos frente a nosotros una historia llena de suspenso, terror psicológico y el glamour de aquella década en la ciudad más emblemática de Inglaterra. La incursión en este género es nueva para Wright, porque su participación en Shaun of the Dead no podría ser del todo considerada horror, ya que es más de comedia.

Además de Taylor-Joy y McKenzie, actúan Matt Smith en el papel del personaje principal masculino, Terence Stamp y Diana Rigg, quien lastimosamente falleció a finales del año pasado. Por otro lado, la fotografía estuvo a cargo de Chung Chung-hoon, mientras que la historia fue escrita por el mismo Edgar Wright junto a Kristy Wilson-Cairns.

Last Night in Soho se terminó de filmar en septiembre del 2019, sin embargo, todo se retrasó cuando la pandemia por covid-19 apareció. Aunque desde el año pasado ha tenido comentarios bastante alentadores, de hecho, la misma Anya Taylor-Joy mencionó que la cinta es un viaje en ácido bien dirigido, ya que Wright utilizó bastante la combinación de música en las secuencias provocando que la percepción del ritmo sea constante y de paso, genere una sensación de claustrofobia.

El estreno de Last Night in Soho se tiene previsto para finales de octubre en el Reino Unido, aunque no hay una fecha específica para verla en los cines de Latinoamérica, así cómo tampoco si algún servicio de streaming se hará de los derechos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>