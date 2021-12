LCD SOUNDSYSTEM TENDRÁ ESPECIAL NAVIDEÑO POR AMAZON

LCD Soundsystem el grupo neoyorquino de música dance-punk, tendrá una colaboración muy particular con Amazon Prime Video, pues serán los encargados de dar comienzo a las festividades navideñas como tal, con un programa especial para la ocasión.

De acuerdo a la propia banda, el show se titulará The LCD Soundsystem Holiday Special, y estará dividido en dos partes. La primera se trata de una sitcom donde veremos a los integrantes de la agrupación siendo representados por actores. Dicha emisión tendrá el nombre de All My Friends.

El programa de comedia de situación será dirigido por Eric Wareheim, quien también estará actuando como James Murphy, el frontman de LCD Soundsystem. Christine Ko será quien interprete a la tecladista Nancy Whang, mientras que Macaulay Culkin será el encargado de representar al baterista Pat Mahoney.

Sí, leíste bien, Macaulay Culkin estará en un especial navideño y esperemos que nos de una breve referencia a su icónico papel de Kevin McCallister en las primeras dos cintas de Mi Pobre Angelito (¿Acaso existen otras sin él?).

Además de los arriba mencionados, también estarán en la sitcom los actores Cory Loykasek, Aparna Nancherla, Jon Daly, Tony Cavalero, Rex Lee, Luenell y una marioneta del propio Eric Wareheim haciéndola de Korey Richey, quien por cierto, ha aparecido en las cintas de Linterna Verde y Her, especialmente en el departamento musical.

La idea de esta representación ficticia es para que los fans de la banda tengan algo diferente mientras llegan a la segunda parte del especial navideño de LCD Soundsystem, la cual se trata de la transmisión de un concierto. ¿Será en vivo, será de alguna presentación pasada? Eso lo sabremos hasta que la emisión llegue a Amazon Prime Video.

Wareheim ha comentado que este especial lo ha venido trabajando durante 15 años y para este show está revelando una perspectiva emocional única dentro del universo de las sitcoms navideñas. “Ya he conquistado el cine, James ha conquistado la música, pero aún nos falta conquistar la sitcom; la forma de arte MÁS ALTA”.

The LCD Soundsystem Holiday Special llegará a la plataforma de Amazon Prime Video el próximo 22 de diciembre, así que ya tienes plan para antes o durante la cena de navidad.