Se cumplen 167 años del Natalicio de José Martí y para conmemorarlo te dejamos algunos poemas

José Martí nació en La Habana, Cuba, en 1853 y murió en Boca de dos Ríos, Cuba, en 1895.

Fue liberador de Cuba y poeta brillante. Miembro del Liceo Hidalgo y amigo de los grandes literatos mexicanos.

José Martí colaboró en la Revista Universal de Política, Literatura y Comercio. También en El Partido Liberal y El Federalista.

Cultivo una rosa blanca

Cultivo una rosa blanca

en junio como enero

para el amigo sincero

qué me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca

el corazón con que vivo,

cardo ni ortiga cultivo;

cultivo la rosa blanca.

Qué importa que tu puñal

¿Qué importa que tu puñal

Se me clave en el riñón?

¡Tengo mis versos, que son

Más fuertes que tu puñal!

¿Qué importa que este dolor

Seque el mar y nuble el cielo?

El verso, dulce consuelo,

Nace al lado del dolor.

La niña de Guatemala

Quiero, a la sombra de un ala,

Contar este cuento en flor:

La niña de Guatemala,

La que se murió de amor.

Eran de lirios los ramos,

Y las orlas de reseda

Y de jazmín: la enterramos

En una caja de seda.

Ella dio al desmemoriado

Una almohadilla de olor:

El volvió, volvió casado:

Ella se murió de amor.

Iban cargándola en andas

Obispos y embajadores:

Detrás iba el pueblo en tandas,

Todo cargado de flores.

Ella, por volverlo a ver,

Salió a verlo al mirador:

Él volvió con su mujer:

Ella se murió de amor.

Como de bronce candente

Al beso de despedida

Era su frente la frente

Que más he amado en mi vida.

Se entró de tarde en el río,

La sacó muerta el doctor:

Dicen que murió de frío:

Yo sé que murió de amor.

Allí, en la bóveda helada,

La pusieron en dos bancos:

Besé su mano afilada,

Besé sus zapatos blancos.

Callado, al oscurecer,

Me llamó el enterrador:

Nunca más he vuelto a ver

A la que murió de amor.

Poeta

Como nacen las palmas en la arena

Y la rosa en la orilla al mar salobre,

Así de mi dolor mis versos surgen

Convulsos, encendidos, perfumados.

Tal en los mares sobre el agua verde,

La vela hendida, el mástil trunco, abierto

A las ávidas olas el costado,

Después de la batalla fragorosa

Con los vientos, el buque sigue andando.

¡Horror, horror! ¡En tierra y mar no había

Más que crujidos, furia, niebla y lágrimas!

Los montes, desgajados sobre el llano

Rodaban; las llanuras, mares turbios,

En desbordados ríos convertidas,

Vaciaban en los mares; un gran pueblo

Del mar cabido hubiera en cada arruga;

Estaban en el cielo las estrellas

Apagadas; los vientos en jirones

Revueltos en la sombra, huían, se abrían,

Al chocar entre sí, y se despeñaban;

En los montes del aire resonaban

Rodando con estrépito; ¡en las nubes

Los astros locos se arrojaban llamas!

Río luego el Sol; en tierra y mar lucía

Una tranquila claridad de boda.

¡Fecunda y purifica la tormenta!

Del aire azul colgaban ya, prendidos

Cual gigantescos tules, los rasgados

Mantos de los crespudos vientos, rotos

En el fragor sublime. ¡Siempre quedan

Por un buen tiempo luego de la cura

Los bordes de la herida sonrosados!

Y el barco, como un niño, con las olas

Jugaba, se mecía, traveseaba.

A EMMA

No sientas que te falte

el don de hablar que te arrebata el cielo,

no necesita tu belleza esmalte

ni tu alma pura más extenso vuelo.



No mires, niña mía,

en tu mutismo fuente de dolores,

ni llores las palabras que te digan

ni las palabras que te faltan llores.



Si brillan en tu faz tan dulces ojos

que el alma enamorada se va en ellos,

no los nublen jamás tristes enojos,

que todas las mujeres de mis labios,

no son una mirada de tus ojos…

Sé, mujer, para mí, como paloma

Sé, mujer, para mí, como paloma

Sin ala negra:

Bajo tus alas mi existencia amparo:

¡No la ennegrezcas!

Cuando tus pardos ojos, claros senos

De natural grandeza,

En otro que no en mí sus rayos posan

¡Muero de pena!

Cuando miras, envuelves, cuando miras,

Acaricias y besas:

Pues ¿,cómo he de querer que a nadie mires,

Paloma de ala negra?

Rosario

En ti pensaba yo, y en tus cabellos

que el mundo de la sombra envidiaría,

y puse un punto de mi vida en ellos

y quise yo soñar que tú eras mía.

Ando yo por la tierra con los ojos

alzados ¡oh, mi afán! a tanta altura

que en ira altiva o míseros sonrojos

encendió la humana criatura.

Vivir: Saber morir; así me aqueja

este infausto buscar, este bien fiero,

y todo el Ser en mi alma se refleja,

y buscando sin fe, de fe me muero.

¿Cuál es tu poema favorito de José Martí?

TE PUEDE INTERESAR

5 POEMAS DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, LA MEMORIA DEL MUNDO

APRENDE A AMAR EL KARMA;

MICROPOESÍA: EL ARTE DE DECIR MUCHO CON POCAS PALABRAS

MUJERES MEXICANAS EN LA ESCENA NACIONAL DE METAL

CANCIONES QUE NUNCA VIERON LA LUZ

LAS PEORES TRAGEDIAS OCURRIDAS EN CONCIERTOS