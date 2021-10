LENNON DEJÓ A LOS BEATLES: PAUL MCCARTNEY

Una de las rupturas musicales más grandes que ha existido en el mundo fue cuando The Beatles anunciaron su separación indefinida. En aquel momento, muchas personas señalaron a Paul McCartney, bajista del cuarteto de Liverpool, como el principal culpable. Sin embargo, tras décadas de silencio, McCartney decidió contar la verdad de aquella historia.

Esas palabras son las que mencionó en entrevista para The Guardian, la cual saldrá a finales de mes para conocer toda la historia, aunque el periódico nos dio este adelanto que dejó a muchos con el ojo cuadrado.

La interlocución abordará lo que para McCartney significa el periodo más difícil de su vida, pues asegura que él quería que The Beatles siguiera, especialmente porque en 8 años juntos, habían creado cosas bastante buenas. “Era mi banda, mi trabajo, mi vida, así que quería que continuara”.

Siempre se ha contado que McCartney fue el autor del rompimiento de la banda integrada por él, John Lennon, George Harrison y Ringo Star, allá por 1970. De igual manera, se le acusó durante mucho tiempo de ser el culpable de que la unión en la banda se disolviera tras contratar abogados para que resolvieran los problemas legales. Calló durante muchos años, hasta ahora.

“No fui yo la persona que instigó la separación. No, no, no. John entró un día en una habitación y dijo: “Me voy de los Beatles”. ¿Es eso instigar la separación o no?”