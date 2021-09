En colaboraciones que no sabías que necesitabas para mejorar tu vida, tenemos este día a Tom Morello con Bring Me The Horizon en el tema “Let’s Get the Party Started”. Así es, el guitarrista de Rage Against the Machine se unió a la banda originaria de Sheffield para esta canción que vendrá en el próximo disco solista de Morello.

“Bring Me The Horizon es el abanderado del hard rock actualmente, estoy muy agradecido. Son lo mejor que hay en el género y son la referencia adecuada para hablar de este sonido. Una colaboración así, sólo con ellos”.

De acuerdo con Loudwire, “Let’s Get the Party Started” formará parte del álbum The Atlas Underground Fire que Tom planea sacar el 15 de octubre de este 2021 y el cual viene realizando desde el 2019, pero se le perdona el tiempo de espera porquelo hemos visto defendiendo causas sociales como posicionarse en contra del conflicto entre Palestina e Israel, ayudar a un grupo de niñas músicas en Afganistán o decir que las regulaciones para el aborto enTexas son basura.

Regresando a la canción, Morello mencionó en entrevista que tenía un par de riff enormes y comenzaron a mezclarlos él y el productor Zakk Cervini. Eso sí, dejó en claro que el proceso detrás de “Let ‘s Get the Party Started” fue bastante complicado debido a las restricciones sanitarias por el covid-19 que impedían viajar en algún momento determinado. “La canción fue escrita en tres continentes, Oli estaba en Brasil, Jordan en Inglaterra y yo en Los Ángeles”.

“Me parece que el tema captura la angustia y frustración de la pandemia que se está convirtiendo en un mosh pit de todos los tiempos”

El video lyric para promocionar la colaboración entre Morello y Bring Me The Horizon es un collage de diversos conciertos donde el público arma el slam, se sube al escenario para clavarse al mar de gente, baila, canta, brinca, se sienten extasiados y lo deben sacar todo de su sistema para estar en paz. Es una gran alegoría a liberar la tensión de todo lo que hemos estado reuniendo desde que en marzo del 2020 se declaró que el mundo debía parar por una enfermedad.

Algo que al propio Morello le gustó de “Let’s Get the Party Started” es que realizó uno de los solos de guitarra que mejor ha realizado en su vida, calificándolo incluso de ser su favorito.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>