La comunidad LGBTQ ha sido una de las mayores influencias para la industria de la moda, aún cuando esta no lo reconozca

La más reciente campaña publicitaria de Calvin Klein impactó con la presencia de Jari Jones. Al ser una mujer trans, afroamericana y curvy, Jones rompe con todos los estereotipos de belleza que hasta hace un par de años la marca celebraba.

Ella es una de los nueve modelos queer que protagonizan la campaña 2020 Pride de la marca. Aunque es un paso más hacia la inclusión, casos como el de Jones siguen siendo la excepción y no la regla.

La comunidad queer ha sido clave en la creación de la industria de la moda como la conocemos en la actualidad, sin embargo no ha recibido la visibilización ni el crédito que se merece.

La ropa siempre ha funcionado como una manera de expresarnos y decir al mundo quienes somos sin necesidad de hablar. Históricamente la comunidad gay ha sido aceptada dentro de la industria de la moda y ha sido una fructífera relación.

Creativos como Pierre Balmain, Yves Saint Laurent y Christian Dior son algunos de los creativos que alcanzaron el máximo status en su profesión a pesar de vivir en épocas más conservadoras e ignorantes.

Desde sus respectivas casas de moda cada uno fue capaz de crear tendencias que han trascendido hasta la actualidad. El New Look de Dior se convirtió en sinónimo de la moda de los años 50s, mientras Balmain apostó por la sofisticación con su jolie madame. Por su parte, Yves Saint Laurent revolucionó la moda femenina con el lanzamiento de Le Smoking en 1966.

No obstante, no todos los aportes de la comunidad LGBTQ+ a la moda mainstream han sido tan visibles. Si bien los gays han sido aceptados dentro de esta industria, no es necesariamente el mismo caso al hablar de lesbianas, trans o personas no binarias que no encajan con los estereotipos. Apenas en febrero del 2019 un diseñador transgénero, Pierre Davis, presentó por primera vez una colección en el Fashion Week de Nueva York.

A pesar de no recibir el reconocimiento correspondiente, la presentación de género que forma parte de la identidad queer ha tenido un enorme influencia en la moda.

La androginia, el dandismo, el uso de cuero y la inspiración de diferentes tipos de uniformes, son algunas tendencias que tuvieron su origen en la cultura queer. Las lesbianas fueron pioneras en el uso de pantalones cuando aún era una prenda prohibida para las mujeres.

Durante la década de 1940 existía una polarización butch-femme, que se hacía evidente en la ropa. Esta manera de rebelarse en contra de los roles de género a través de la moda se fue incorporando paulatinamente al mainstream.

Jean-Paul Gaultier Alexander McQueen y John Galliano, por mencionar algunos, frecuentaban clubs nocturnos queer, los cuales fueron una enorme fuente de inspiración para ellos.

Con la publicación de la campaña Pride 2020 de Calvin Klein, la marca buscó inspirarnos un sentimiento de orgullo en aquello que nos hace únicos, usando modelos que abarcaran todo el espectro LGBTQ+.

La aparición de Jari Jones, Ama Elsesser, Reece King, Tommy Dorfman, Gia Woods, Mina Gerges, Pabllo Vittar, Chella Man y MaryV en la campaña de Calvin Klein representa más que algunas fotografías y billboards. Significa darles el espacio que merecen en un industria que ayudaron a crear.