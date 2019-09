MIRA AL ARTISTA LI WEI DESAFIANDO LA GRAVEDAD

Li Wei, es unartista contemporáneo que nació en la provincia de Hubei al sureste de China que actualmente trabaja desde Beijing. Su obra se caracteriza por incorporar del arte visual y el performance, además de crear mundos donde la gravedad no existe.

Estudió pintura en la universidad y trabajaría con la técnica al óleo entre 1992 y 1993, posteriormente descubrió el performance art y comenzaría a realizarlo en 1996, documentándolo en video.

Las fotografías las comenzaría a tomar en 1999 y presentaría sus series Mirroring yFalling into que mostraría al artista con la cara y el pecho incrustados en el suelo, estos trabajos lo llevarían a desarrollar Fly.

Las obras de Wei suelen crear ilusiones que parecen peligrosas y desafían las leyes de la física, además de ayudarse de la acrobacia para lograr las posturas y los ambientes que se muestran.

Sus fotografías muestran a personas volando o flotando en edificios, rascacielos, tapetes o simplemente en el aire en ángulos imposibles; sus obras no son montajes hechos en Photoshop, sino que usa un equipo técnico, grúas, espejos, líneas de suspensión y acrobacia para lograr los efectos que desea.

Después de tomar las fotografías edita los cables en Photoshop. El artista ha declarado que al principio no contaba con un cuerpo técnico, así que se ayudaba de amigos, hilos de metal y otros elementos.

Wei, intenta mostrar sus representaciones artísticas y su modo de ver el mundo a través del vuelo.

En el 2006 fue nombrado como uno de los 30 fotógrafos más creativos del mundo y su obra ha sido exhibida en distintas ciudades del mundo, así como ha sido publicada en revistas como Flash Art, Out of the red, NY Arts, entre otras.

Puedes ver su obra completa en su sitio web.

