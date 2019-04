Liam Gallagher anunció en Twitter el año pasado que está cerca de estrenar su próximo material discográfico. También declaró sentirse feliz de los resultando, agregando que “estará listo antes de septiembre”.

Se ha dicho que Liam Gallagher ha estado en un estudio de Los Angeles trabajando en la secuela de As You Were (2017), desde el año pasado. Además de que Liam está a punto de terminar su primera sesión con los productores Greg Kurtstin y Andrew Wyatt, quien le ha propuesto grabar canciones que Miley Cyrus rechazó.

Si bien el álbum no tiene fecha de lanzamiento, el músico británico anunció que estará listo “en unas semanas”, ya que se encuentra ultimando detalles.

Liam recientemente subió una foto en el estudio de grabación, donde podemos ver a Gene, su hijo, tocando los bongos, con un texto que nos dice lo hace para la nueva canción de Liam Gallagher. El año pasado Gene Gallagher presentó su banda llamada Grimmo, en la cual es cantante y guitarrista.

Gene laying down some bongos on my new tune as you were LG x pic.twitter.com/CBXyfY0Gme

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 20, 2019