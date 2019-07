LIAM GALLAGHER GRABARÁ UN MTV UNPLUGGED

Liam Gallagher ex vocalista de la banda Oasis grabará su unplugged el próximo 3 de agosto en Londres, Inglaterra

Gallagher presentará en un formato acústico una compilación de los éxitos de la banda a la que perteneció, material inédito y algunos de sus temas como solista, con su álbum debut As you were obtuvo gran éxito.

«Estoy honrado de actuar en este legendario escenario que es MTV Unplugged. Tocaré canciones de mi álbum debut como solista, algunos clásicos de la poderosa Oasis y también canciones nuevas de mi próximo álbum Why me? Why not´. Será una noche bíblica. PD. Amo a Hull» Liam Gallagher

El icónico show MTV Unplugged se grabará en Hull City Hall y será transmitido a nivel mundial por MTV el 27 de septiembre. Esta sesión significará el regreso de esta franquicia de música a la Gran Bretaña.

«Estamos emocionados de traer esta franquicia musical de regreso a Gran Bretaña y a otros países alrededor del mundo, para una nueva generación de fans. Como siempre, con Liam Gallagher podemos garantizar que será una noche increíble llena de sorpresas» MTV Internacional.

Liam Gallagher se ha caracterizado por ser un tipo irreverente protagonizando un episodio polémico siendo integrante de Oasis, unos minutos antes de que la agrupación grabará su unplugged, Liam no quiso salir al escenario.

De pequeño Liam se caracterizaba por llevarle la contra a todos, pasó por una etapa en la que odiaba la música, y hasta insultaba a la gente que pasaba por la calle con guitarras. El músico ingles llama la atención por sus comentarios polémicos, las diferencias que siempre ha tenido con su hermano Noel, mismas que marcaron el quiebre de Oasis.

TE PUEDE INTERESAR

A 20 AÑOS DEL INOLVIDABLE DISCO BE HERE NOW DE OASIS

THE MAN WHO: TRAVIS Y CÓMO LA TRISTEZA PUEDE SALVARTE LA VIDA

LIAM GALLAGHER INVITÓ A SU HIJO GENE A PARTICIPAR EN SU NUEVO DISCO

20 CANCIONES QUE SEGÚN LIAM GALLAGHER CAMBIARÁN TU VIDA

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, UNA BANDA MEXICANA GRABARÁ SU SEGUNDO MTV UNPLUGGED