Liam Gallagher: Oasis nunca debió separarse

Los seguidores de la banda británica Oasis seguramente se pondrán muy felices al leer esta noticia, esto porque Liam Gallagher, acaba de comentar en entrevista con The Times que la agrupación que tenía con su hermano Noel, nunca debió haberse separado.

Incluso, comentó que estaría encantado de volver a reunirse con sus compañeros en algo así como un reencuentro. Eso sí, afirmó que él está muy contento con su carrera en solitario y de la cual está promocionando el lanzamiento de su próximo material discográfico. ¿Acaso estamos viendo un poco de arrepentimiento?

Cabe recordar que Oasis se separó en el 2009, y desde ese entonces han existido cientos de rumores sobre la posible reunión de los Gallagher, con todo y que la relación entre ambos no es la mejor ni mucho menos la más cordial, digamos que se apenas se “soportan”.

Sin embargo, en esa misma entrevista con la publicación del Reino Unido, Liam Gallagher afirmó que la última ocasión en que habló con su hermano, éste parecía como una persona diferente, como si hubiera sido secuestrado. “Pero sabes que le quiero”, afirmó.

Pero, esta revelación de Liam Gallagher se contrapone a lo dicho por Noel quien en repetidas ocasiones ha mencionado que Oasis jamás volverá. De hecho, debemos remontarnos a mayo del 2021, donde puntualizó que para reunir a la banda deberían pagar $100 millones de libras, algo así como unos $135 millones de dólares.

Cuando Noel fue entrevistado por la publicación The Project, aseguró que el legado de Oasis estaba grabado en piedra.

“La gente me hace esa pregunta a diario y sólo puedo decirles que, simplemente, no me apetece. Cuando estás en una banda, es un compromiso absoluto, así que no, no creo que pueda llegar a una idea y luego ejecutarla por cuatro personas y luego, seis semanas más tarde, alguien la echa atrás porque su gato tiene tos, así que me gusta marchar al ritmo de mi propio tambor. Me temo que Oasis está acabado“.