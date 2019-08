LIAM GALLAGHER LANZA VIDEO MUSICAL Y REFLEXIONA SOBRE LA SEPARACIÓN DE OASIS

El 28 de agosto del 2009, minutos antes de salir a su esperado show en el Festival de Rock en Seine París, los hermanos Gallagher tuvieron una fuerte discusión en el backstage, en la que Liam terminó rompiendo la guitarra de su hermano mayor; como resultado de esta pelea Noel decidió abandonar la banda fracturando fuertemente su relación.

“Esto es con algo de tristeza y gran alivio… dejé Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podría seguir trabajando con Liam un día más”, escribió Noel horas después de la pelea.

Desde ese momento, no ha habido manera en que los hermanos se reconcilien además, mantienen una guerra de insultos en redes sociales que acapara la atención del público y de los medios.

10 años después de la separación, Liam habló en una entrevista con Radio X de aquél momento, además se le preguntó si era consciente del aniversario de la separación de Oasis.

“Lo sé. La vergüenza de él [Noel]. Me pregunto dónde está en el mundo. Apuesto a que se está escondiendo en un armario en algún lugar de una habitación realmente oscura.”

El menor de los Gallagher añadió que aún siente dolor por aquella separación y que en aquél entonces todo estaba bien, al contrario de lo que ha dicho Noel, quien asegura que la pelea en París fue el resultado de tensiones que acumuladas.

“No puedo creerlo, amigo. Todo estaba bien en el mundo en aquel entonces. Hace diez años, todo estaba bien en el mundo, y ahora todo se ha ido, ya sabes… Pero creo que estamos bien de nuevo, así que todo está bien en el mundo”, declaró Liam.

Además el 28 de agosto Liam publicó el videoclip de la canción One of Us, sencillo de su nuevo material discográfico como solista titulado Why me? Why not?, el cual será lanzado el próximo 20 de septiembre.

Se ha señalado que el video es un mesaje a su hermano mayor, recordando el día en que se separó Oasis, pues el tema habla de la familia, la amistad y el sentido de pertenecer y coincide con el aniversario de la separación.

El videoclip ya está disponible y fue dirigido por el cineasta Anthony Byrne y el concepto estuvo a cargo del guinonista Stephen Knight, dos integrantes del equipo de la serie Peaky Blinders.

