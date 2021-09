LIAM GALLAGHER SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE ROMPIÓ LA NARIZ

Liam, el menor de los hermanos Gallagher cumple 49 años este 21 de septiembre, pero hace unos días, sufrió un accidente que lo pudo dejar sin festejo, aunque los dioses de la música lo protegieron y la caída que sufrió mientras abordaba un helicóptero no pasó a más allá de unos raspones, golpes leves y la nariz rota.

Sí, sabemos que cuando te rompes la nariz no es algo para relajarse, sin embargo, al tratarse de un evento accidental cerca de este tipo de aeronave, le salió barato y qué bueno. Esto sucedió el fin de semana pasado, después de terminar su actuación dentro del festival Isle of Wight.

Liam estaba subiendo las escaleras para ingresar al helicóptero, se resbaló y no pudo meter las manos a tiempo para detener la caída, por lo que su rostro fue lo primero que impactó contra el suelo y su naricita quedó rota, aunque no lo suficiente para ingresar a cirugía, lo cual sigue siendo algo bueno dentro de todo lo malo.

Pero este accidente no le quitó el sentido del humor al cantante, quien subió una foto a su Twitter donde se comparaba con el baterista Ketih Moon por su vida alocada, incluso se atrevió a decir que podría usar la imagen que compartió con sus seguidores para ser la portada de su siguiente álbum. Cabe mencionar que el originario de Manchester se encuentra trabajando en dos nuevos discos.

Todo era risas y diversión hasta que el médico le indicó que debe guardar reposo absoluto, por lo que el intérprete de “Chinatown”debió cancelar el concierto en Belfast que tenía programado para el próximo fin de semana. “Me he golpeado la nariz, no puedo cantar y los médicos me han dicho que tengo que descansar”, comunicó Liam a través de sus redes sociales.

Pasado el trago amargo y confirmado que planea recompensar a sus fans al reprogramar el show cancelado, volvió a bromear sobre su rostro lastimado, argumentando que la belleza viene del interior, por lo que continúa siendo un hombre bastante apuesto.

Si quieres saber un poco más de Liam Gallagher cuando formaba parte de Oasis junto a su hermano Noel, el próximo 23 de septiembre se estrenará en cines el documental Knebworth 1996, recordando los dos conciertos que tuvo la banda frente a 250 mil personas, marcando el punto más alto de la banda que puso “Champagne Supernova” en la mente de los jóvenes en todo el mundo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>