Libros de cuentos que no pueden faltar en tu biblioteca

Sin duda el cuento es uno de nuestros géneros literarios favoritos. A lo largo de la historias existen grandes ejemplos de autores que han dejado su marca de esta manera. Con temas que van del terror a la fantasía. Misterio, aventura, infantiles. Cualquier tema puede ser retomado en este formato de manera hermosa y cautivante. Es por eso que nos dimos a la tarea de escoger algunos de los mejores libros de cuentos que creemos no pueden faltar en tu biblioteca.

Crónicas Marcianas – Ray Bradbury

Uno de los mejores compilados de cuentos de ciencia ficción en la historia. No cabe duda que este libro marcó un antes y un después en la historia de la literatura y ayudó a cimentar la ciencia ficción como algo serio y que merecía ser tomado en cuenta.

Yo, Robot – Isaac Asimov

Pero si hablamos de ciencia ficción no podemos dejar fuera a Isaac Asimov, sin duda el autor más prolífico de este subgénero. Aunque sus mayores obras fueron novelas, publicó uno de los libros de cuentos más importantes de la historia: «Yo, Robot». Aunque cada uno de los cuentos funcionan de manera independiente, la narrativa es la misma ya que todos plantean la pregunta: ¿qué tan seguros son los robots?

Cuentos Completos – Edgar Allan Poe

Aunque no hay como tal un libro que lleve este título, en casi cualquier idioma existe un compilado con este título. Conocer la obra completa de Edgar Allan Poe es sin duda un plus a la hora de entrarle a este género literario. Sin duda un clásico que no puede faltar en cualquier biblioteca de libros de cuentos.

Historias de la palma de la mano – Yasunari Kawabata

Yasunari Kawabata, escribió, entre 1924 y 1972, ciento cuarenta y seis brevísimos relatos a los que denominó «relatos que caben en la palma de una mano», y con esa descripción creaba una género personal. Estos fueron compilados en este libro que refleja todo el talento del ganador del Premio Nobel.

Bestiario – Julio Cortazar

Este fue el primer libro de cuentos del escritor argentino Julio Cortazar. También fue el primero que firmó con su verdadero nombre, según sus propias palabras porque fue el elibro con el que se encontró totalmente seguro de lo que quería decir.

El Libro de Arena – Jorge Luis Borges

En el ocaso de su vida, Borges publica El libro de arena, un cuento que también da título al libro que rejunta otros tantos cuentos del maravilloso escritor argentino. El libro de arena se puede entender como un homenaje al amor de Borges por la literatura, los libros, las bibliotecas y el infinito mismo, ese que solo puede proponer un libro cuando abrimos una de sus páginas.