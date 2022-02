Life is But a Dream, el cortometraje realizado con un iPhone 13

El director Park Chan-wook ha publicado el cortometraje Life is But a Dream, el cual se realizó con un iPhone 13 Pro y su modo cinematográfico. De hecho, la obra fue un encargo de Apple y dura poco más de 21 minutos, ambientada con una atmósfera terrorífica y con un atisbo de musical. Es el más reciente trabajo del autor, pues su película Decision to Leave aún no tiene fecha de estreno este 2022.

La historia que veremos en Life is But a Dream se centra en un enterrador, quien roba la madera de un ataúd maldito, despertando al espíritu del guerrero que ahí yace; de igual manera, conoceremos la vida de un héroe fallecido y para el que se hurtó el material. El guión fue escrito por el cineasta junto a su hermano, Park Chan-kyong, mientras que es protagonizado por Joo Hae-jin y Kim Ok-vin.

El encargado de la fotografía fue Kim Woo-hyung, quien declaró que filmar con un iPhone 13 fue una experiencia divertida. “La mayor diferencia con un rodaje común es que el teléfono no requiere ningún equipo auxiliar, además que es bastante ligero, lo cual lo hizo accesible para cualquier situación que se presentara”.

La intérprete Kim Ok-vin manifestó que debido al tamaño del celular fue menos consciente de la presencia de las cámaras, lo que le permitió concentrarse más en su actuación para Life is But a Dream.

Esta no es la primera ocasión en que Park Chan-wook realiza un trabajo utilizando un iPhone, ya que en el 2011 realizó Night Fishing con un móvil de la marca Apple, aunque esa ocasión fue el iPhone 4. Dicho corto mantuvo motivado al director coreano para trabajar en más cortometrajes, ya que de acuerdo a él, tiene mayor libertad creativa cuando labora con este formato, el cual permite la experimentación con géneros.

Mira el cortometraje Life is But a Dream