LIFE OF PADRE PRESENTA: «TAN ESPECIAL- THE LIVE BOOTLEG»

Decir lo que sentimos está cada vez más en nuestra sociedad, pues, no todo siempre es color de rosa. De esta forma lo entiende Carlos Carbajal, líder de Life of Padre quien presenta ‘Tan Especial – The Live Bootleg’ su más reciente single. Este ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

‘Tan Especial – The Live Bootleg’¸ nos cuenta el dramático desgaste de una relación en donde la pareja está cansada de su amante, y esta, mediante una canción en vivo, expresa todas esas razones por las cuales ya no le tolera más, llegando al punto de contarnos sus ansias de morir si es que todo continua.

“‘Tan Especial’ es uno de los temas pop que he escrito que más me gustan. Tanto por la letra como por el concepto. Creo que resume bien la personalidad tan confrontacional del proyecto, eso sumado a que el género no encaja, pero estilo sí, hace que sea un tema más que especial para mí. Además, no me sale escribir canciones de amor por más que lo intente”, menciona Carlos Carbajal.

La canción es cantada sobre una melancólica pista de Alt Pop –ritmo que Carlos ha venido trabajando desde sus primeros singles cómo ‘Allen Klein’ y ‘El último viaje’-, acompañada de elementos digitales como órganos, sintetizadores y un mellotrón. Este ritmo tan personal de Life of Padre se verá mucho mejor expuesto en su disco ‘Tan Especial’, el cual será presentado este 26 de marzo en todas las plataformas digitales.

La canción fue grabada y producida desde la habitación de Carlos, para luego ser mezclada y masterizada en manos de Sebastián Dextre.

