El viernes 1 de febrero 2019 a las 7:00 pm jugarán Morelia vs Atlas, a las 9:00 pm Puebla vs Necaxa.

El sábado 2 de febrero 2019 a las 5:00 pm jugarán América vs Querétaro, a las 7:00 pm dos partidos León vs Cruz Azul y U.A.N.L vs Santos, a las 9:00 pm Tijuana vs Toluca.