¿POR QUÉ UNA MUJER Y NO UN HOMBRE DEBERÍA REVISAR EN EL PROTOCOLO DE LA LIGA MX FEMENIL?

En el partido Puebla vs Cruz Azul de la Liga Mx Femenil correspondiente a la fecha 17 del Clausura 2019, se suscitó un incidente que reportó María José López a través de sus redes sociales. La jugadora de la franja denunció un acto que sucedió durante el protocolo previo al juego en el que el cuarto árbitro fue el encargado de revisarles la parte superior de su ropa interior sin que las jugadoras tuvieran una licra puesta.

María José López, capitana del equipo reveló que sus compañeras se sintieron incómodas al momento de revisarles, ya que, debajo del uniforme no traían nada más que su ropa interior y se les hizo una falta de respeto a su intimidad, sabiendo que quién les revisaría sería un hombre. La defensa solicitó a la Liga Mx femenil tener un mayor cuidado para que estos actos no se repitan dentro del fútbol profesional.

«A nombre de las jugadores de Club Puebla Femenil hago de su conocimiento a la Liga MX Femenil el suceso incómodo que mis compañeras y yo vivimos en el protocolo de revisión arbitral del partido correspondiente a la jornada 17, ya que en esta ocasión tuvimos que mostrar la parte superior de nuestra prenda interior aún sin portar licra debajo del short, lo que se nos hizo una de respeto a nuestra intimidad sabiendo que el cuarto árbitro era hombre, por lo que solicitamos se evalue este suceso para evitar que esto vuelva a ocurrir». María José López

Hacemos un llamado para que éste tipo de acciones no vuelvan a ocurrir @LigaBBVAFemenil. pic.twitter.com/ahaCylS2Hx — Mari Jose (@fut_joe) October 27, 2019

Se debe cuidar la integridad de cada futbolista, deben tener un mayor control en los protocolos previos a cada juego, la Liga Mx no puede descuidar estos detalles. El cuarto árbitro Edgar Pablo Villa fue el encargado de revisarles en una cuarteta de hombres comandada por el central Andro Howard Carranza González.

La Comisión Disciplinaria informó que, a solicitud de la Comisión de Árbitros se abriría una investigación por los hechos suscitados previo al partido Puebla vs Cruz Azul del Torneo de Apertura 2019 de la Liga MX Femenil. Luego de dar por concluido el procedimiento y de escuchar a las partes afectadas y de que ambos coincidieron que en la situación que se presentó no se actuó de mala fe, se determinó que lo sucedido no ameritaba castigo, la federación no emitió ninguna sanción.

La Comisión Disciplinaria Informa Sobre los Hechos con @ClubPueblaFem. https://t.co/2T6eUzmfn9 pic.twitter.com/ecUNa6kFe4 — LIGA BBVA MX Femenil (@LigaBBVAFemenil) October 29, 2019

Sin embargo, se determinó, que el procedimiento protocolario de revisión de los colores de las licras, resulto incómodo para una de las jugadoras, la Comisión de Árbitros determinó que en todos los partidos de la Liga MX Femenil, se incluya por lo menos a una mujer en la cuarteta arbitral, siendo ella quien lleve a cabo la revisión de uniformes dentro del vestidor.

Previo al arranque de cada juego siempre revisan que las licras sean del mismo color que el short, pero al no ser una prenda visible y que las jugadoras no portaban no era necesario que las revisaran. El árbitro cumplió con su trabajo al revisarlas, pero, ¿cómo podemos saber que no se actuó de mala fe?.

La Liga Mx Femenil está en desarrollo, cuenta con pocos años de manera profesional, están a tiempo de revisar todo esto para que no vuelva a ocurrir, deben poner atención en las necesidades de cada futbolista, no se puede tener el mismo protocolo que en la liga varonil, hay aspectos que deben de cuidar desde vestidores, transporte, alimentación, sueldos, mejores condiciones que las que tienen actualmente, pero sobre todo que no vuelvan a sentir una falta de respeto a su intimidad.

